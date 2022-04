PlayStation busca competir con Xbox Game Pass con su propio sistema de suscripción. PS Plus, desde junio, se partirá en tres diferentes productos que ofrecen recompensas, bibliotecas de juegos, ofertas y mucho más a los gamers.

Si cuentas con una consola PS5, quizás te interese adquirir algunas de las suscripciones. La versión más básica tendrán un coste de US$6.99 mensuales para Latinoamérica y te dará acceso a los servidores de juegos online, almacenamiento en la nube, juegos descargables cada mes y descuentos.

No obstante, hay una suscripción de 18 dólares que te ofrece una biblioteca de 400 juegos de PSP, PS1, PS2 y PS3. Habrá títulos first-party, de Sony y también de socios externos.

Por lo pronto, se ha programado el lanzamiento del nuevo programa para junio de este año. Como es de esperarse, las filtraciones llegaron a solo días del anuncio de la fecha. Estos son los primeros juegos que se unen al extenso catálogo de PS Plus Premium.

Según reporta el medio ComicBook, la empresa encargada de calificar a los juegos, The Game Rating and Administration Committee of Korea, filtró que la saga Syphon Filter estará disponible en PS4 y PS5.

Por lo pronto, se trata de cuatro títulos que han obtenido la nueva calificación:

Syphon Filter

Syphon Filter 2

Syphon Filter: Dark Mirror

Syphon Filter: Logan’s Shadow

