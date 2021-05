God of War es una de las sagas de PlayStation que regresó en 2018 con una nueva historia. Krato se alejó de la mitología griega para enfrentar ahora a los seres más poderosos de la mitología nórdica.

Santa Monica Studio todavía no define la fecha oficial de lanzamiento de God of War Ragnarok. Se espera que llegue a la consola PlayStation 5 a finales de 2021 o inicios de 2022. pero parece que no hay planes de lanzar este título en otras consolas.

En un principio se descarta que el juego llegue a PC pese a que Sony sí tiene planes para lanzar títulos de su consolas en ordenadores. El problema es si llegará este God of War a PS4.

La filtradora de contenido Navtra afirma que será exclusivo para PS5 y que se confirmaría esto durante las conferencias de la E3 2021 y en el Summer Game Fest. Por lo pronto, anuncia que God of War: Ragnarok , Ratchet & Clank: Rift Apart y Demon’s Souls serán juegos exclusivos de la PS5 y que no llegarán a las pasadas consolas.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Horizon Forbidden West sí darían el salto a PS4. No obstante, todavía la empresa desarrolladora no confirma la información ni se ha presentado material promocional de God of War Ragnarok.

¿God of War: Ragnarok no se lanzará en el 2021? Cory Balrog comenta acerca de este detalle

Santa Monica Studios anunció que God of War: Ragnarok se lanzará en Ps5 y PS4 en el 2021. No obstante, se ha puesto en duda esto debido a que el juego no ha estado presente en el último evento de Sony: State of Play.

La gran pregunta es si se retrasará al igual que otros grandes proyectos de los últimos años como Cyberpunk 2077. Cory Balrog, director de God of War: Ragnarok, respondió en su cuenta oficial de Twitter al respecto.

El directivo comenzó a responder los mensajes de sus seguidores con un simple mensaje. “No sé quien necesita escuchar esto... (ciertamente no yo luego de que no he escuchado de esto). Pero... CUANDO ESTÉ LISTO”, escribió Balrog.

Básicamente, explica que el proyecto se tomará su tiempo para que el desarrollo no se tope con problemas. Lamentablemente, no se especificó si lo retrasarán hasta el 2022; recordemos que muchas empresas de videojuegos se vieron afectadas por el coronavirus.

Hasta el momento, la desarrolladora solo ha mostrado el logo del juego y el título en un avance de presentación de la consola PlayStation 5. Todavía está pendiente conocer las diferencias que tendrá con el primer juego y, por supuesto, las mejoras del sistema de combate.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.