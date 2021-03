A través de las patentes de las grandes empresas del mundo de los videojuegos se dan a conocer los siguientes grandes proyectos que llegarían a la venta. Así es como los gamers supieron de que Nintendo trabajaba en la Nintendo Switch y ahora llega una filtración de PlayStation.

Según los últimos reportes de patentes, Sony registró en febrero una patente que permitiría a los usuarios convertir casi cualquier objeto en un mando para la PlayStation 5.

El medio Games Industry reportó que en las patentes había un diseño de un plátano convertido en mando. Básicamente, el objetivo es convertir hasta un “objeto barato, simple y no electrónico” en funcional para la consola.

Otra de las imágenes muestra dos plátanos usados como controladores. ¿Cómo es esto posible? Pues mediante una cámara se registraría la interacción del usuario con los elementos para traducirlo a acciones en el juego en cuestión.

Por supuesto, no todos los elementos que se patentan llegan al mercado. También se ha reportado de otra patente de Sony que muestra un nuevo mando para realidad virtual que realiza importantes cambios con respecto al que actualmente tenemos en PS4 y PS5.

El movimiento de los objetos será registrado por una cámara. (Foto: Games Industry)

El posible nuevo mando de Realidad Virtual. (Foto: Games Industry)

¿Qué tiendas tiene stock de consolas PlayStation 5 en Estados Unidos?

Te recomendamos es seguir la cuenta de Matt Swider (@mattswider) en Twitter. Él está dedicado a rastrear el stock de las PS5 en las principales cadenas de Estados Unidos, como Sony Direct, Best Buy, Walmart y Target. Échale siempre un ojo por unos minutos para saber dónde puedes conseguir la consola sin recurrir a los revendedores.

Aquí compartimos las principales tiendas que periódicamente se están reabasteciendo de PS5, así como la última vez que contaron con la consola en su catálogo.

Ten en cuenta que la compra de la consola debe ser muy rápida, debido a la sobredemanda. El reabastecimiento de PS5 en la cadena Target, por ejemplo, se agotó en solo 15 minutos.

No hay fecha ni hora exactas del próximo próximo reabastecimiento de PS5, pero los minoristas suelen elegir el mismo horario. Target suele hacer el anuncio de 5:00 a.m. a 9:00 a.m., mientras que Amazon lo hace a las 3:00 a.m. (EST). Sony Direct tiende a elegir entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m. (EST).

Todo es bastante aleatorio, lo que puede resultar enloquecedor para alguien que quiera comprar una PS5. Cada tienda tiene un proceso de compra diferente, por lo que siempre debes estar atento a la conexión o de la información bancaria que indexes al sistema.

