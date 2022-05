PlayStation Plus es la suscripción mensual de las consolas PS4 y PS5. Los gamers pueden acceder a diferente contenido con la versión básica de esta suscripción; por ejemplo, pueden acceder a los servicios online de los juegos y ofertas en la tienda virtual.

Este año, Sony compartió en su blog oficial tres diferentes suscripciones que darán servicios extra. Todo parece indicar que el objetivo es recuperar parte de los 600 mil suscripciones que perdieron desde el trimestre fiscal anterior.

En este momento, el sistema cuenta con 47,4 millones de cuentas suscritas, 200 mil menos que en el mismo momento del año fiscal anterior. En el reporte financiero, la compañía japonesa también confirmó que perdieron 5 millones de usuarios mensuales activos con respecto al último cuarto.

Pese a esta situación, Hikori Totoki, director financiero de Sony, afirma que se trata de números positivos para la compañía, ya que el incremento en los números del año pasado se debía a que muchos usuarios estuvieron confinados por la pandemia.

“No veo mucha preocupación en PS Plus. Estoy seguro de que el alto nivel de compromiso continuará. Tengo una buena intuición”, comentó. “Comenzaremos la renovación a partir de junio de manera escalonada y nos gustaría que crezca de manera estable y sea respaldada por los usuarios. Me gustaría que tuvieran grandes expectativas”, añadió.

PlayStation Plus pierde suscriptores, según los últimos reportes financieros. (Foto: Sony)

