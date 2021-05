Los gamers de las consolas de PlayStation deben ser parte de la suscripción de pago PS Plus si desean acceder a las opciones online. Este programa también te ofrece ofertas especiales en la tienda virtual y la descarga de títulos gratis cada mes.

Mientras que mantengas tu suscripción activa podrás acceder a los juegos que ya has reclamado en tu biblioteca. Pero vamos al caso, ¿cuáles serán los títulos gratuitos del mes de junio?

Pese a que todavía quedan 11 días para cerrar mayo, la comienzan a compartir los rumores acerca de los juegos que podremos descargar. Recordemos que este mes se pueden reclamar los siguientes títulos: Wreckfest (para PS5), Waves Out!, Battlefield 5 y Stranded Deep.

Ahora los rumores indican que uno de los juegos de junio será Call Of Duty: Modern Warfare. Si ya disfrutas del Battle Royale War Zone no se será ajena la jugabilidad de este shooter.

NieR: Automata también podría estar en los planes de Sony debido a que el juego Nier Replicant ha ganado especial popularidad en las últimas semanas. Finalmente, se rumorea que Star Wars Squadrons, el juego multijugador de Star Wars sería otro de los de PS Plus de junio.

The Last of Us 2 se actualiza en PlayStation 5, ahora se puede jugar a 60 FPS

La consola PlayStation 5 es capaz de ejecutar juegos triple A a 60 FPS. Varios juegos de PS4 han dado el salto a esta nueva consola pero se necesita una actualización para poder utilizar todo el potencial del aparato.

Recientemente, la empresa desarrolladora Naughty Dog confirmó que ya se puede descargar el parche de The Last of Us Part II en la nueva consola PlayStation 5. Ahora se puede jugar a 60 FPS.

Para descargarlo debes prender la consola e ir al mismo juego para encontrar el parche 1.08, esto en caso no tengas activado el sistema de actualizaciones automáticas. Podrás elegir entre 30 FPS o 60 FPS dependiendo de tus gustos.

Recuerda que se trata de una actualización gratuita y que “este parche es solo el primer paso de lo que Naughty Dog está preparando para PlayStation 5. Próximamente se comunicarán más novedades”, detalla la empresa.

Todavía no se sabe cuál es la gran sorpresa que prepara Naughty Dog para las siguientes semanas. Los rumores indican que se estaría desarrollando un remake del primer The Last of Us para la nueva consola.

