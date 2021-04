PlayStation ya cuenta con una suscripción de pago llamada PS Plus. Allí puedes acceder a ofertas, el juego online y algunos títulos gratuitos cada mes. No obstante, para PS4 y PS5 llegaría un nuevo servicio llamado PlayStation Plus Video Pass.

En la web oficial de PlayStation Polonia, se pudo ver por unos instantes nuevo contenido de PlayStation Plus Video Pass y los rumores indican que podría tratarse de Netflix en tu consola.

El medio británico VGC fue el que reportó el caso de filtración. “Un nuevo beneficio por tiempo limitado en PlayStation Plus. El beneficio de suscripción está disponible para los usuarios de PS Plus en Polonia”, se lograba leer en el anuncio.

Los rumores sobre una posible competencia a Netflix, HBO y Disney Plus se basan en las fotografías que acompañaban a esta publicación. Se puede ver en la captura las siguientes películas: Venom, Zombieland Double Tap y Bloodshot.

Todo parece indicar que Sony estaría planeando estrenar sus películas también por la consola de videojuegos. No obstante, hace unos días, se reportó que Sony había llegado a un acuerdo con Netflix para este último fin, así que habrá que esperar el anuncio oficial.

PlayStation Plus Video Pass: ¿qué películas se estrenarían en este servicio? (Foto: captura)

“Horizon: Zero Dawn” gratis en PS4 y PS5: cómo descargar el juego

¿Estabas buscando un título triple A para las consolas PlayStation 5 y PS4? Horizon Zero Dawn, el título desarrollado por Guerrilla, puede descargarse gratis sin la necesidad de suscribirte a la plataforma PlayStation Plus. Te contamos de qué se trata para que disfrutes las aventuras de Aloy.

Por motivo de la pandemia y el aislamiento social, PlayStation regaló varios títulos para PS4 y PS5. Unos nueve juegos salieron el pasado 25 de marzo y el décimo recién ha salido hoy, 19 de abril, y se trata de Horizon Zero Dawn.

¿Interesado en descargarlo? El proceso es el mismo para la PS5 y PS4, por lo que tan solo sigue con atención estos pasos.

Inicia sesión con tu cuenta de PlayStation ( PSN ) dentro de la consola.

( ) dentro de la consola. Ve a la sección PlayStation Store , la tienda virtual de Sony.

, la tienda virtual de Sony. Busca el título Horizon Zero Dawn .

. Descárgalo o añádelo a tu biblioteca.

Ten en cuenta que la descarga gratuita de Horizon Zero Dawn podrá hacerse hasta el 14 de mayo. No pierdas la oportunidad, porque la descarga es para siempre y se trata de uno de los títulos más celebrados de PlayStation.

Horizon Zero Dawn es un videojuego de rol con elementos de acción y aventura en tercera persona. El juego se ambienta en un mundo postapocalíptico donde reina la naturaleza, las zonas rurales, zonas montañosas y los bosques.

Horarios de descarga

Argentina: a las 00:00 horas (20 de abril)

Bolivia: a las 23:00 horas (19 de abril)

Brasil: a las 00:00 horas (20 de abril)

Chile: a las 23:00 horas (19 de abril)

Colombia: a las 22:00 horas (19 de abril)

Costa Rica: a las 21:00 horas (19 de abril)

Cuba: a las 23:00 horas (19 de abril)

Ecuador: a las 22:00 horas (19 de abril)

El Salvador: a las 21:00 horas (19 de abril)

Estados Unidos (Washington D.C.): a las 23:00 horas (19 de abril)

Estados Unidos (PT): a las 20:00 horas (19 de abril)

Guatemala: a las 21:00 horas (19 de abril)

Honduras: a las 21:00 horas (19 de abril)

México: a las 22:00 horas (19 de abril)

Nicaragua: a las 21:00 horas (19 de abril)

Panamá: a las 22:00 horas (19 de abril)

Paraguay: a las 23:00 horas (19 de abril)

Perú: a las 22:00 horas (19 de abril)

Puerto Rico: a las 23:00 horas (19 de abril)

República Dominicana: a las 23:00 horas (19 de abril)

Uruguay: a las 00:00 horas (20 de abril)

Venezuela: a las 23:00 horas (19 de abril)

