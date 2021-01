Los mejores juegos para PS4 y PS5 para disfrutar en vacaciones durante el aislamiento social

Se viene otra vez el aislamiento social, por lo que probablemente desempolves tu consola PlayStation (sea una PS5 o PS4) para pasar un buen rato con la familia. Ahora, hay juegos y juegos, por lo que te compartimos un lista de los más recomendables según tus intereses.

Una de las cosas que debes tener en cuenta a la hora de comprar un videojuego para PS4 y PS5 es el modo multijugador. Como el aislamiento social hará que la gente no se pueda movilizar, no queda otra que echar mano al PS Plus, el servicio de suscripción de PlayStation.

Ya sin más, veamos qué juegos podrás disfrutar si estás en familia, solitario o con los amigos a distancia a través de la PS4 y PS5.

Mantén la familia reunida: juegos dedicados a la simulación de actividades como el baile y los deportes.

Crash Team Racing

Just Dance 2020

Knack 2

Tony Hawk’s Pro Skater

Entretenimiento para los niños de casa: títulos ideados para aprender jugando y mejorar la psicomotricidad, impulsando aspectos como la coordinación ojo-mano.

Sackboy a Big Adventure

Crash Bandicoot 4

Crash Bandicoot N’sane Trilogy

Kingdom Hearts

Ratchet & Clank

Competencia en línea: juegos pensados para divertirte con amigos que también tengan una PS4 y PS5, además de una suscripción a PS Plus.

Call of Duty Modern Warfare

Dragon Ball FighterZ

FIFA 2021

GT Sport

Jump Force

Mortal Kombat 11

PES 2021

Descubre un mundo de aventuras: estos son juegos en solitario enfocados en la historia.

The Last of Us Part II

God of War

Horizon Zero Dawn

Marvel’s Avengers

Marvel’s Spiderman Miles Morales

Ghost of Tsushima

Star Wars Jedi Fallen Orden

Uncharted 4

Just Cause 4

Podrás conseguir estos títulos en tiendas como Phantom, Lawgamers, Saga Falabella, Ripley, Plaza Vea, Wong, entre otras.

PS5 | Fechas de lanzamientos

Los juegos de PS5 con una fecha exacta son Hitman y Returnal, ambos programados para el 20 de enero y 19 de marzo. Sony después informó sin fecha exacta la salida de los siguiente títulos.

Kena Bridge of Spirits: marzo de 2021

Solar Ash: junio de 2021

Little Devil Inside: julio de 2021

GhostWire Tokyo: octubre de 2021

Stray: octubre de 2021

Project Athia: enero de 2022

A estas fechas se suma la confirmación de que Horizon: Forbidden West saldrá a la PS5 en 2021, por lo que será uno de los títulos AAA más esperados por la comunidad. La segunda gran noticia es que Pragmata pasará de 2022 a 2023. Por su parte, Ratchet & Clank dejó de aparecer como primera mitad de 2021 y se muestra ahora como 2021.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.