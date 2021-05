Sony anda en problemas, debido a una demanda colectiva en Estados Unidos por restringir las ventas de juegos digitales en la PlayStation Store, la plataforma virtual de las consolas PS5, PS4 y PS3, ejerciendo así una práctica monopolística.

La demanda hecha al Tribunal de Distrito de San Francisco acusa a la compañía japonesa de inflar artificialmente los precios de los juegos a través de su tienda digital, e impedir que los compradores accedan a los títulos digitales en otras tiendas.

“El monopolio de Sony le permite cobrar precios supracompetitivos por los juegos digitales de PlayStation, que son significativamente más altos que los de sus versiones físicas vendidas en un mercado minorista competitivo, y significativamente más altos de lo que serían en un mercado minorista competitivo de juegos digitales”, reza del documento.

PlayStation Store suele ofrecer los títulos de la PS5 unos 20 ó 30 dólares por encima del precio en formato físico. Esta práctica hace que el ahorro que supone la versión sin lector de discos de la nueva PlayStation no valga la pena.

Sony deberá atender esta demanda en una situación legal complicada mientras Epic Games arremete contra Apple por supuesto abuso de posición con la App Store. Hay probabilidades de que veamos cambios en los próximos meses de continuar la demanda contra la PS Store.

PS5 | Juegos gratis de mayo

Los juegos gratis para los usuarios de PS Plus son Battlefield V, Wreckfest: Drive Hard, Die Last, Stranded Deep y Waves Out! Te en cuenta que todos estos títulos están disponibles para la nueva consola PS5, debido a su tecnología de retrocompatibilidad. En el caso de PS4, solo Wreckfest es exclusivo para la nueva consola de Sony.

Battlefield V es uno de los más grandes juegos de la franquicia, en el que los jugadores revivirán la acción de la Segunda Guerra Mundial. Ofrece tanto el modo compaña como cooperativo y multijugador.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.