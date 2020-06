Sony por fin compartió el diseño final de la PlayStation 5, así como los juegos de lanzamiento que llegarían con la nueva consola. La presentación oficial de la PS5 tuvo lugar el pasado jueves 11 de junio después de la postergación del evento, una que se realizó por la tensión social en Estados Unidos a causa de los incidentes generados tras la muerte del afroamericano George Floyd así como la presencia del coronavirus (COVID-19).

Si bien muchos esperaban que la compañía revele una serie de títulos exclusivos de la consola, dos de las cosas que buscaban los fans eran saber en definitiva cómo sería la nueva consola de manera física y cuánto costaría. El jueves de la presentación se reveló su hardware oficial, pero con respecto al precio Sony guardó mucha confidencialidad al respecto.

Hace poco, algunos usuarios de Internet alegaron haber visto en algunas tiendas chinas el precio final de la PS5, rumores que luego fueron llevados a otro extremo cuando se comenzó a circular una imagen que listaba a la nueva PlayStation 5 en un catálogo de Amazon Francia, posicionando a la consola en un precio bastante bajo para los estándares de hoy.

¿Será cierta esta filtración? La respuesta corta es que no. La nueva consola de Sony aún no tiene precio oficial, pero uniendo los rumores, algunas declaraciones de los mismos responsables de PlayStation y la fluctuación del mercado a través de los años, podemos crear un estimado muy cercano a la realidad para el precio final de la PS5 en Estados Unidos, Méxio, España, Perú y otros países latinos.

¿CUÁNTO COSTARÁ LA PLAYSTATION 5?

PlayStation 5 Price: 499€?



Digital Edition: 399€? Not bad 👌 pic.twitter.com/JMA3Mj39U5 — Ben Geskin (@BenGeskin) June 16, 2020

Como ya se mencionó anteriormente, el “leak” del precio de la PS5 en Amazon Francia es falso, o eso fue lo que reportó TechRadar al consultar directamente con sus responsables para constatar que la imagen sea verdadera. “La captura mostrando una página de producto de PS5 en Amazon con un precio de 499 euros y una fecha de lanzamiento del 20 noviembre es falsa y no viene directamente de nuestra web”, fue la respuesta que dieron.

Por otro lado, el medio GamesIndustry tuvo una entrevista con Jim Ryan, el presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment, que dio algunos alcances más sobre lo que estaba planeando la compañía con la PS5 y cómo era todo un reto planear el lanzamiento de una nueva consola en pleno contexto de crisis por el COVID-19 y la pandemia decretada por la OMS:

“Creo que la mejor manera en que podemos abordar esto, (los desafíos de lanzar una nueva consola en una recesión pandémica) es proporcionando la mejor propuesta de valor posible que podamos”, dijo Ryan. “No me refiero necesariamente al precio más bajo. El valor es una combinación de muchas cosas. En nuestra área, significa juegos, significa cantidad de juegos, profundidad de juegos, amplitud de juegos, calidad de juegos, precio de juegos ... todas estas cosas y cómo se aprovechan del conjunto de características de la plataforma.“

Jim Ryan, el presidente y CEO de Sony Interactive Entertainment (Foto: Xataka)

Esto se relaciona con informes anteriores que decían que los costos de fabricación estaban presionando para que la PS5 rondara los $450. Sin embargo, muchos responsables de la nueva PS5 rechazaron esto, por que incluso si eso significaba que Sony sufriría una pérdida, aún querrían intentar mantener esa marca de $400.

Desde hace varios años se conoce que la industria de los videojuegos no se preocupa mucho por la inflación, de ahí que los juegos nuevos hayan costado más de $60 durante casi dos décadas, pero solo como referencia, una consola de $400 en 2013 ahora costaría alrededor de $450 hoy. Si se agrega los comentarios de Ryan sobre no ser “el precio más bajo”, todo parece indicar que la consola no costaría 400 o 450 dólares.

Sin embargo, la imagen de Amazon y la respuesta de Jim Ryan no son los únicos indicios del precio de la consola. Hace algunos días también se filtró el precio de la consola en el sitio web PlayAsia, con un precio de $699. En la imagen se puede ver que llegaría aproximadamente en diciembre del 2020 y que el precio era solamente de la PS5 sin los precios de envío.

Precio de la PlayStation 5 se filtra en tienda virtual. (Foto: PlayAsia)

Hasta la fecha de escrito este artículo, la empresa de Asia no ha revelado si efectivamente esta consola estaría oficialmente a ese precio o si es un estimado con el que se aseguran las reservas de la consola antes de su anuncio final. Esta es una práctica común en donde, por ejemplo, se sabe que un juego llegará pronto pero aún no tiene precio, así que las tiendan comienzan a hacer una pre-venta a un precio mayor para poder asegurarse la compra de sus usuarios.

PRECIO DE LA PS5 / PLAYSTATION 5

La nueva consola de Sony llegará a finales de año en dos modelos junto a una serie de periféricos.

Considerando todo lo anterior, podemos asegurar sin duda alguna que la consola no costará $400 o $450, ya que este precio sería demasiado bajo para los estándares de Sony y, si bien sería un gran precio a competir contra la nueva Xbox Series X de Microsoft, la sección PlayStation generaría más pérdidas que ganancias a corto plazo.

Si bien esta puede ser una opción, ya que en el 2013 la PS4 salió a un precio de lanzamiento de $400 en contra de la Xbox One que se publicó con un precio de $500, la PS5 no tendría el mismo costo que su consola anterior, ya que incluso hoy en día los precios no han variado mucho. Poniendo la PlayStation 5 a un precio similar sería contraproducente contra la PS4, ya que aún se sigue vendiendo mucho en todo el mundo.

Ahora, ¿costaría $699 la PS5 tal como menciona PlayAsia? Tampoco parece probable. Si bien Jim Ryan comentó que calidad es lo que Sony está priorizando por encima del precio, posicionar a la PlayStation 5 en un precio tan elevado le daría a Microsoft el empuje que necesita para colocarse por encima con su Xbox Series X, considerando que por especificaciones oficiales, todo parece indicar que su consola es más potente que la PS5.

Esto deja a Sony en una encrucijada, ya que deberá revelar un precio altamente competitivo sin generar pérdidas a su compañía. ¿El estimado final? Parece ser que el precio oficial de la PS5 o PlayStation 5 rondaría entre los $550 o los $600, sin considerar los costos de envíos, aduanas e impuestos de venta que se deban aplicar en los diferentes países. De ser así, este sería el rango de precio en Estados Unidos y otros países:

Precio de la PS5 / PlayStation 5 en Estados Unidos - $550 - $600

Precio de la PS5 / PlayStation 5 en México - $12,500 - $13,632

Precio de la PS5 / PlayStation 5 en España - 490€ - 540€

Precio de la PS5 / PlayStation 5 en Perú - S/.2000 - S/.2200

Precio de la PS5 / PlayStation 5 en Chile - $449,000 - $489,000

Precio de la PS5 / PlayStation 5 en Colombia - $2,070,000 - $2,260,000

Precio de la PS5 / PlayStation 5 en Argentina - $39,000 - $42,000

Cabe resaltar que estos precios serían de la versión con lector de discos Blu-Ray, y se estima que la versión sin este lector podría ser mucho más económica. Ahora, a la larga esto también podría ser perjudicial, ya que además del precio en digital del juego a adquirir, se tendría que comprar más espacio o instalar y desinstalar constantemente juegos en la consola.

De cualquier manera, estos serían los precios más parecidos al rango oficial que tendría la nueva PlayStation 5. Aún queda esperar un comunicado oficial de la compañía o que algún distribuidor internacional filtre la información de cuándo llegará y cuánto costará para el resto del mundo. Por ahora solo queda esperar y ahorrar mucho dinero.

VIDEO RECOMENDADO

GTA 5 para PS5: tráiler oficial del videojuego de Rockstar Games para la nueva PlayStation 5

GTA 5 para PS5: tráiler oficial del videojuego de Rockstar Games para la nueva PlayStation 5