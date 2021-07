Sony, la empresa detrás de PlayStation, mantuvo el programa de juegos gratuitos de PS Plus con el lanzamiento de la consola PS5. En la suscripción del programa premium encontrarás ofertas, acceso al sistema online y descargas libres cada mes.

Durante julio hemos podido acceder a los siguientes juegos: WWE 2K Battlegrounds, Call of Duty Black Ops 4, The Five Covens y A Plague Tale: Innocence. Pues, a solo días de finalizar el mes, Sony compartió las siguientes descargas.

Desde el 3 de agosto podrás disfrutar de estos juegos en tu cuenta de PS Plus. Recuerda que es necesario mantener activa tu suscripción para poder tener acceso a todos los juegos que has reclamado anteriormente.

Plants vs. Zombies: La Batalla de Neighborville: “¡Vamos, vente a Neighborville! ¡Donde se está fraguando una pelea entre descerebrados y elementos botánicos! ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a la policía planta? ¿Sembrarlas? Prepárate para liarla planta en La Batalla de Neighborville, un conflicto histórico entre plantas y zombis, y el shooter más alocado que está a punto de florecer. Además, prepárate para tararear esta canción. ¡Es muy pegadiza!”.

Tennis World Tour 2: “¿quién está listo para la mejor experiencia de Tennis World Tour 2? Con una lista repleta de estrellas, la incorporación de la ATP Cup, perfiles de jugadores únicos y más, The Tennis World Tour 2 nunca ha sido más completo”.

Hunter’s Arena: Legends: “¡Sumérgete en el místico mundo de Hunter’s Arena! Conviértete en un cazador y lucha contra los demonios y entre ellos para sobrevivir en la peligrosa era de los antiguos demonios. Caza o déjate cazar, ¡esto es Hunter’s Arena!”.

