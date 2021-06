¿Buscas algo para jugar durante las vacaciones de medio año? Pues Sony tiene una lista de títulos gratuitos que ya puedes adquirir gracias a la suscripción PlayStation Plus. Conoce aquí los títulos gratis de junio 2021 en PS4 y PS5.

Los rumores eran ciertos. Hace unos días atrás, advertíamos que Star Wars: Squadrons sería uno de los títulos gratuitos de PS Plus en junio. Este título estará disponible desde el 1 de este mes hasta el 5 de julio.

“Abróchate el cinturón, toma el control de Cazas Estelares como el X-wing o el Caza TIE y siente la adrenalina de los combates espaciales estratégicos en primera persona en modo multijugador de 5 contra 5 junto a tu escuadrón.”, detalla EA sobre el título de Star Wars.

Operation Tango es otro de los juegos gratuitos de PS Plus en este mes. Podrás descargarlo en PS5 también hasta el 5 de julio.

“La tan esperada aventura cooperativa de espías llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 con el juego cruzado totalmente habilitado. Ya sea que elija Agente o Hacker, usted y un amigo pueden unir fuerzas para completar misiones en todo el mundo. ¡Se necesitan dos para bailar un tango!”.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown también se puede descargar hoy. Es compatible con PS4 y PS5 y se trata de un clásico juego de peleas de SEGA con gráficos mejorados (aprovechando la potencia de la PS4).

Y no podía cerrar la lista de juegos gratuitos de PS Plus de junio sin un título familiar: Waves Out!.

“Juega con Magnetin, un pequeño pero intrépido personaje con poderes magnéticos y descubre los secretos de los diferentes mundos que componen el juego. También puedes enfrentarte a otra persona en el modo 1v1 para mostrar tus habilidades o incluso en el survival para poner tu técnica al límite.”, detalla PlayStation.

Sony registró un documento en Perú que adelantaría la revisión de la PS5

Sony está haciendo cambios y el país protagonista de la noticia es Perú. La compañía japonesa registró un documento en el que menciona un cambio de componente en la estructura interna de PS5. Esto significaría una revisión a la consola luego de seis meses en el mercado internacional.

El documento, ingresado el 23 de mayo a la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones, fue dado a conocer por el analista Roberto Serrano. El organismo se encarga de regular la distribución de dispositivos electrónicos.

El texto hace referencia a un nuevo módulo inalámbrico e identifica el hardware de la consola como CFI-1115A. Por su parte, el modelo de la PS5 lleva por código CFI-1XXX. Todas estas pistas indicaría que Sony está trabajando en una revisión de la consola, aunque no se sepa el alcance de los cambios.

La publicación del documento coincide con los rumores de una ligera revisión a la PS5 en 2022. El analista Serkan Toto adelantó que la consola contaría con una CPU de 6nm de AMD semipersonalizada, diferente y más asequible que la de 5nm que se utiliza actualmente en la fabricación de PS5.