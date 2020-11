PS5 y PS4 tendrán todos estos juegos gratis con el PS Plus

Las ofertas de PS Plus para este mes resultan diferentes para lo que hemos estado acostumbrados. Ocurre que Sony lanzará en cuestión de días la PS5, por lo que el catálogo tendrá nuevo contenido para la actual PlayStation y la potente sucesora.

Si no tienes la PS5 y sigues con la PS4, los suscriptores de PlayStation Plus tendrán dos juegos gratis por el lapso de un mes: Middle-Earth: Shadow of War y Hollow Knight: Voidheart Edition. Bugsnax también llegará al catálogo, pero solo estará disponible para PS5.

Ahora, las novedades no se terminan aquí. PlayStation Plus Collection será lanzado para la PS5, por lo que tendremos una larga lista de los clásicos de PS4 disponibles para la nueva consola a partir de la retrocompatibilidad. El PlayStation Plus Collection forma parte del PS Plus actual, por lo que no tiene ningún costo adicional.

De acuerdo con Sony, el catálogo de este nuevo servicio para PS5 variará con el paso de los meses. Los juegos que estarán disponibles desde el lanzamiento de este nuevo servicio son los siguientes:

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard