PlayStation Store, la tienda de videojuegos online para las consolas PS4 y PS5, arrancó una nueva campaña para quienes buscan ahorrar en los títulos más populares. En esta oportunidad, el evento “Infaltables en tu colección” traen descuentos de hasta el 75%. Te decimos cuáles son nuestras recomendaciones.

Arranquemos con NBA 2K23 Edición Deluxe Digital que podrás conseguir con el 75% de descuento, es decir, a solo 19.99 dólares. Otro descuento interesante lo tenemos con Call of Duty: Black Ops Cold War al 67%, por lo que pagarás 19.79 dólares. No podemos dejar pasar Sekiro: Shadow Die Twice, galardonado como Juego del Año, a mitad de precio: 29.99 dólares.

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition es otra oferta que no puedes dejar pasar al 50% de descuento, es decir, a solo 19.99 dólares. De cerca tenemos Assassin’s Creed Valhalla a 19.79 dólares y Doom Eternal Standard Edition a 13.19 dólares. Star Wars Jedi: La orden caída es otra obra que bien merece una oportunidad al 90% de descuento, es decir, 4.99 dólares.

Puedes revisar todos los descuentos de esta promoción en el siguiente enlace. Estarán disponibles hasta el 29 de marzo de 2023.

PLAYSTATION | Cómo comprar juegos en PS Store

Recuerda que puedes navegar por el contenido de PlayStation Store y realizar compras en tus consolas de PlayStation, ya sea online o en la PlayStation App.

Si tienes una PS4, deberás acudir a PS Store desde la pantalla de inicio y desplazarte hacia abajo en el menú lateral para buscar por tipo de contenido. Para comprar, selecciona tu contenido > Agregar al carrito y completa el flujo de compra. Para descargar, selecciona el juego que compraste en PlayStation Store o tu Biblioteca de juegos y, luego, selecciona Descargar.

En caso de una PS5, ve a la página de Juegos y selecciona PlayStation Store para comprar juegos digitales para la consola PS5. Haz una búsqueda o desplázate para encontrar el contenido. Para realizar una compra, selecciona el precio, acepta los términos y, luego, selecciona Encargar y pagar. Para descargar, selecciona el juego que compraste en PlayStation Store o Biblioteca de juegos y, luego, selecciona Descargar. Encontrarás los juegos que has comprado en tu página Juegos y en tu Biblioteca de juegos. Ingresa aquí al enlace para comprar los juegos en oferta.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.