God of War Ragnarok es uno de los mejores títulos de 2022 (disponible para PS5 y PS4), algo que no siempre pasa con las secuelas de las franquicias más existosas. No por nada ha ganado la categoría “juego del año” (GOTY) en los premios de la revista TIME.

God of War, que tiene como protagonista al furioso guerrero y semidios espartano Kratos, es una de las franquicias de videojuegos más queridas desde la primera entrega en 2005 para PlayStation 2. Actualmente, la tendencia es jugar con la PS5 y PS4, por lo que muchos tendrán que adaptarse las dinámicas de God Of War Ragnarok.

Los expertos de HyperX comparten varios consejos y datos que todo gamer debe conocer para adentrarse al máximo en el mundo de God of War Ragnarok.

PS5 | PS4 | Tips para jugar God of War Ragnarok

God Of War Ragnarok está centrado en la mitología de dioses nórdicos

Un tema recurrente en la saga de God Of War es el enfrentamiento de Kratos contra diferentes deidades mitológicas. Al inicio de la franquicia Kratos encontró en su camino de venganza a personalidades del Olimpo como Zeus, Ares, y Cronos. Sin embargo, para God Of War Ragnarok los jugadores encontrarán en su camino nombres de la mitología nórdica como Thor, Odin y Loki.

Destruir vasijas, barriles y prestar atención al estar cerca del agua

Es importante asegurarse de destruir grupos de vasijas y barriles en el entorno de cada nivel. Al golpearlos y romperlos es muy probable obtener a cambio un puñado de Hacksilver, el tipo de cambio que se puede utilizar en el juego para comprar mejoras y hacer upgrades al equipamiento. Adicionalmente, prestar atención al estar cerca de cuerpos de agua ya que también es posible encontrar barriles o recompensas escondidas flotando en la superficie.

Mejorar el equipamiento desde las etapas tempranas del juego

Hacer mejoras en las armadura y equipamiento de Kratos tendrá un beneficio drásticamente significativo que será esencial para hacerlo más resistente y capaz de enfrentarse a las primeras batallas contra jefes enemigos. Las mejoras iniciales no ocuparán tantos recursos por lo cual no es necesario ser conservador respecto de ellos.

Prestar atención a Atreus y Mimir mientras se esté en combate y para resolver acertijos.

Atreus, el hijo de Kratos, y Mimir, son personajes que acompañan a Kratos a lo largo del juego y por medio de diálogos pueden advertir al jugador de ataques de enemigos u ofrecer orientación en momentos donde no sea tan fácil saber cómo resolver un acertijo.

Practicar el bloqueo de ataques

El sistema de combate de God of War Ragnarok no es el más sencillo, por eso es recomendable practicar con antelación el bloqueo de ataques también conocido como parry para volverse más eficiente contra los enemigos más difíciles. El truco está en aprender a identificar los ataques de los distintos enemigos y presionar el botón L1 instantes antes del ataque para lograr evadirlos o contratacar.

