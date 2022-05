Ya es momento de actualizar la biblioteca de videojuegos en las consolas PS5 y PS4. Sony acaba de anunciar que el “Days of Play 2022″ comienza mañana, 25 de mayo. Si no has oído hablar de él antes, se trata de un evento en el que la comunidad podrá acceder a varios descuentos en títulos de PlayStation, así como accesorios y más para PS5 y PS4. Lo mejor es que hay una gran cantidad de ofertas disponibles en los principales minoristas y en la PlayStation Store oficial, y parece que este año será a lo grande.

Sony ha compartido algunas ofertas clave en una nueva publicación en el Blog de PlayStation, así como una larga lista de juegos que tendrán descuento hasta el 8 de junio. Algunas de estas ofertas varían según la región, por lo que deberá consultar la tienda para obtener más información.

A grandes rasgos, las promociones deberían ser iguales sin importar dónde te encuentres. Las ofertas de los minoristas también pueden variar, pero eso merece una revisión personal según las circunstancias. Para que piense en lo que podría comprar, estos son algunos de los títulos más destacados:

Assassin’s Creed Valhalla

Back 4 Blood

Borderlands 3

Cyberpunk 2077

Disco Elysium

Dying Light 2

Far Cry 6

Final Fantasy 7 Remake

GTA Trilogy

Guardians of the Galaxy

Hitman 3

It Takes Two

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Outriders

Persona 5 Royal

Ratchet & Clank: Rift Apart

Red Dead Redemption 2

Resident Evil Village

The Last of Us: Part 2

The Witcher 3: Wild Hunt

DAYS OF PLAY | Más ofertas de Sony

En otros lugares, la venta de Days of Play también será una oportunidad fantástica para adquirir un nuevo controlador DualSense. Sony ha anunciado que todos los colores, es decir, blanco, Midnight Black, Cosmic Red, Starlight Blue, Nova Pink y Galactic Purple, tendrán descuento durante la venta.

Una omisión importante en el anuncio oficial de Sony es la membresía del PS Plus. La plataforma ha formado parte de las promociones anteriores de Days of Play, por lo que esperamos que esté disponible a partir del 25 de mayo. Si hay una oferta, debería ser el descuento habitual del 33 % que vemos durante los principales eventos de ventas.

