Continúan las promociones por fiestas en PS Store, la plataforma virtual de videojuegos para las consolas PlayStation 5 y PS4. La oferta es variada y la oportunidad única para quienes buscan ahorrar en horas de diversión hasta el 18 de enero de 2023. Te contamos cuáles son los juegos más interesantes que podrás descargar en esta campaña.

El primer juego que deberías tener en cuenta es FIFA 23. La edición estándar está a mitad de precio para las consolas PS4 y PS5, es decir, 29.99 y 34.99 dólares, respectivamente. De ahí tenemos The Last of Us Part II a solo 9.99 dólares (75% de descuento) y Crash Team Racing Nitro-Fueled a 13.99 dólares (65% de descuento). Cuphead también llegó a la plataforma de Sony con el 30% de descuento, por lo que pagarás 13.99 dólares.

Otras promociones que valen la pena son Horizon Forbidden West a mitad de precio por 29.99 dólares, el mismo monto que también pagarás por Sekiro: Shadows Die Twice - Edición Juego del Año. Los seguidores de Goku pueden optar por Dragon Ball Z: Kakarot con un ahorro del 75% descuento, por lo que solo pagarán 14.99 dólares. Tampoco deberías dejar pasar Mortal Kombat 11 Ultimate con el 75% de descuento, es decir, a solo 14.99 dólares.

Puedes revisar todos los descuentos de esta promoción en el siguiente enlace. Estarán disponibles hasta el 18 de enero de 2023.

PLAYSTATION | Cómo comprar juegos en PS Store

Recuerda que puedes navegar por el contenido de PlayStation Store y realizar compras en tus consolas de PlayStation, ya sea online o en la PlayStation App.

Si tienes una PS4, deberás acudir a PS Store desde la pantalla de inicio y desplazarte hacia abajo en el menú lateral para buscar por tipo de contenido. Para comprar, selecciona tu contenido > Agregar al carrito y completa el flujo de compra. Para descargar, selecciona el juego que compraste en PlayStation Store o tu Biblioteca de juegos y, luego, selecciona Descargar.

En caso de una PS5, ve a la página de Juegos y selecciona PlayStation Store para comprar juegos digitales para la consola PS5. Haz una búsqueda o desplázate para encontrar el contenido. Para realizar una compra, selecciona el precio, acepta los términos y, luego, selecciona Encargar y pagar. Para descargar, selecciona el juego que compraste en PlayStation Store o Biblioteca de juegos y, luego, selecciona Descargar. Encontrarás los juegos que has comprado en tu página Juegos y en tu Biblioteca de juegos. Ingresa aquí al enlace para comprar los juegos en oferta.

