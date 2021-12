PlayStation y Xbox tienen una rivalidad de hace varios años. Además de la competencia en consolas, es decir, la PS5 y PS4 contra la Xbox Series y Xbox One, hay un rubro más en el que ambas compañías deberán mejorar para captar la atención de la comunidad: los servicios de suscripción.

Sony está trabajando en un servicio así con el nombre clave “Spartacus”, y sería la respuesta de PlayStation a lo que Xbox sí saber hacer con el Xbox Game Pass, también conocido por la comunidad como el “Netflix de los videojuegos”, ya que el servicio ofrece novedades tanto en Xbox como PC.

Una fuente fiable de Bloomberg asegura que el nuevo proyecto de Sony para los usuarios de PlayStation es ofrecer un mejor servicio a lo que ya existe. Por si no estabas enterado, Sony cuenta con un sistema de suscripción llamado PlayStation Now, algo que la compañía no ha impulsado a pesar del avance de la competencia.

El plan es que Spartacus sea la evolución de PlayStation Now. En un primer nivel, la plataforma ofrecerá los juegos gratis que hoy en día ofrece PlayStation Plus y acceso al multijugador. El segundo nivel también incluiría un catálogo de juegos de PlayStation 4 y, con el paso del tiempo, también de PlayStation 5. El último nivel incluiría todo lo anterior, además de la posibilidad de hacer streaming de videojuegos y una biblioteca de juegos clásicos de la primera PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 e incluso PSP.

PLAYSTATION | Juegos gratis de diciembre

Los suscriptores de PlayStation Plus ya pueden asegurarse horas de diversión en las consolas PS5 y PS4, porque Sony ha revelado cuáles son los videojuegos que estará disponibles para diciembre de 2021.

Son tres los videojuegos que estarán disponibles para quienes tengan activa la suscripción a PlayStation Plus. Echemos un vistazo breve a cada título para que estés al tanto de lo que podrás descargar.

Godfall Challenger Edition (PS5 y PS4): juego de acción en tercera persona caracterizado por el combate melee y el looteo. Exclusivo en consolas para PlayStation, ahora dará el salto a PS Plus.

(PS5 y PS4): juego de acción en tercera persona caracterizado por el combate melee y el looteo. Exclusivo en consolas para PlayStation, ahora dará el salto a PS Plus. Mortal Shell (PS4): RPG de acción con elementos soulslike desarrollado por Cold Symmetry.

(PS4): RPG de acción con elementos soulslike desarrollado por Cold Symmetry. LEGO DC Super-Villains (PS4): aventura para toda edad donde los personajes de DC Comics son los protagonistas.

Estos videojuegos podrán descargarse solo si estás suscrito a PlayStation Plus. Los títulos, además, solo estarán disponibles en caso de tener activa la suscripción, por lo que no funcionarán por más que estén descargados si es que se agota la suscripción a PS Plus.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.