¿Vale la pena jugar Far Cry 6? Revisa las primeras críticas del videojuego de Ubisoft

Far Cry 6, la última entrega de la franquicia de Ubisoft, ya está disponible en el mercado local. Veamos cuáles fueron las primeras reacciones de los expertos que han disfrutado de este título. Las primeras impresiones están causando expectativas en el mercado local.

Uno de los mayores aspectos que resaltan mucho de los críticos es lo bien diseñado que está Yara, el país ficticio donde se desarrolla el juego. Johann Aldazábal, director editorial de Gamecored, hizo hincapié en lo profundo del diseño del mapa, y cómo hace bastante tiempo que no experimentaba una locación con tanta personalidad. “La verticalidad es un elemento fundamental y todo se refleja en una gran cantidad de caminos y secretos escondidos”.

Erick Paz, director editorial de MasGamers definió a Yara como majestuosa, además de señalar la libertad del gameplay de Far Cry 6. “Siempre tienes la opción de poder jugarlo como creas conveniente”.

Meses previos a su lanzamiento, Ubisoft compartió información acerca de cómo la jugabilidad de Far Cry 6 se adaptaría a los estilos de juego de cada individuo.

Fernando Chuquillanqui, del blog Más Consolas, resalta lo entretenida que puede llegar a ser la experiencia, a pesar de lo familiar que puede resultar el formato narrativo del título de este año. Como se mencionó anteriormente, Far Cry 6 centra su historia en Yara, un país gobernado por Antón Castillo (interpretado por Giancarlo Esposito), un dictador cuyo régimen despiadado ha obligado a muchos a unirse y a iniciar una revolución.

El tema de la narrativa es otro punto que destacó Aldazábal. “Ubisoft ha dejado de lado la idea de que todo en un juego de la franquicia debe ocurrir en primera persona. Y eso ha hecho maravillas con la narrativa de Far Cry 6″.

Un detalle a destacar es que cada uno de los juegos de la franquicia es auto conclusivo, es por ello que no debes temer ingresar a Far Cry 6 si es que no has jugado los títulos anteriores. “…para quienes nunca hayan jugado una entrega de la franquicia, esta sexta secuela resultará tan fresca y divertida como unas verdaderas vacaciones en el trópico”, sentencia Enrique Jr Martinez, editor en jefe de Parallax.

Far Cry 6 está disponible en tiendas como Phantom y Lawgamers. También puedes encontrarlo en Ripley, Falabella y en supermercados como Metro, Wong, Plaza Vea y Tottus.

