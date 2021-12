Los jugadores de PS4 y PS5 tienen la oportunidad de conseguir los juegos más populares de PlayStation Store gracias a la promoción de fin de año. La comunidad de Sony puede ahorrar hasta el 85% en juegos de las más grandes franquicias.

Ten en cuenta que los títulos de la lista pueden ser jugados sin problemas en la PlayStation 5 (PS5), debido a su tecnología de retrocompatibilidad. Si aún tienes tu consola PS4, igual podrás aprovechar los descuentos con lo mejor del catálogo de Sony.

Entre los juegos más vendidos, la promoción destaca God of War (9.99 dólares), Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition (19.99 dólares), Dragon Ball Xenoverse (2.99 dólares), Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition (19.79 dólares), Resident Evil Biohazard (9.99 dólares), Gran Turismo Sport (9.99 dólares) y Fallout 4 (7.99 dólares).

PS Plus | Lista de juegos con descuento por Fin de Año

Mortal Kombat 11 - 9.99 dólares (80% de descuento)

Ratchet & Clank - 9.99 dólares (50% de descuento)

Jump Force Deluxe Edition - 9.89 dólares (89% de descuento)

Doom - 5.99 dólares (70% de descuento)

Resident Evil Raccoon City Edition - 26.39 dólares (67% de descuento)

PS PLUS | Juegos gratis para diciembre

Son tres los videojuegos que estarán disponibles para quienes tengan activa la suscripción a PlayStation Plus. Echemos un vistazo breve a cada título para que estés al tanto de lo que podrás descargar.

Godfall Challenger Edition (PS5 y PS4): juego de acción en tercera persona caracterizado por el combate melee y el looteo. Exclusivo en consolas para PlayStation, ahora dará el salto a PS Plus.

(PS5 y PS4): juego de acción en tercera persona caracterizado por el combate melee y el looteo. Exclusivo en consolas para PlayStation, ahora dará el salto a PS Plus. Mortal Shell (PS4): RPG de acción con elementos soulslike desarrollado por Cold Symmetry.

(PS4): RPG de acción con elementos soulslike desarrollado por Cold Symmetry. LEGO DC Super-Villains (PS4): aventura para toda edad donde los personajes de DC Comics son los protagonistas.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.