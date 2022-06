Ahora sí podrás descargar los juegos del mes de PlayStation Plus. Sony ha tardado una semana en disponer de los tres títulos que ofrece la suscripción para las consolas PS5 y PS4. Echemos un vistazo a las novedades que hay en PS Plus y cómo puedes para desargar el videojuego que prefieras.

En caso de que te hayas perdido el anuncio oficial de Sony la semana pasada , la alineación de PS Plus de junio incluye God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker y Nickelodeon All-Star Brawl. God of War es definitivamente el juego más notable del grupo.

Además, Nickelodeon All-Star Brawl está disponible en dos formatos diferentes con una versión nativa de PS5 y PS4, ambas disponibles este mes.

PlayStation Plus tiene ahora tres niveles según los servicios que requieras. Essential ofrece acceso a multijugador online, dos juegos de PS4 y uno de PS5 para descargar cada mes y descuentos exclusivos. Precio: 1 mes US$6.99 / 3 meses US$16.99 / 12 meses US$39.99.

Extra ofrece lo mismo de Essential más un catálogo de hasta 400 juegos, incluidos éxitos de taquilla de nuestro catálogo de PlayStation Studios y socios externos. Precio: 1 mes US$10.49 / 3 meses US$27.99 / 12 meses US$66.99.

Deluxe incluye todo lo anterior más un catálogo de juegos clásicos de las generaciones de la PlayStation original, PS2 y PSP, junto con versiones de prueba de juegos por tiempo limitado. Precio: 1 mes US$11.99 / 3 meses US$31.99 / 12 meses US$76.99.

PLAYSTATION PLUS | Juegos para junio

God of War es uno de los mejores juegos de PS4 y recibió mejoras de PS5 el año pasado. Sin embargo, si eres un suscriptor que juega en una PS5, ya tienes acceso a God of War a través de PS Plus Collection.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker presenta peleas 4v4 a gran escala entre personajes de Naruto con diferentes conjuntos de habilidades. Mientras tanto, Nickelodeon All-Star Brawl es un juego de peleas al estilo Smash Bros. que presenta una variedad ecléctica de personajes de dibujos animados.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.