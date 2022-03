Sony Entertaiment anunció oficialmente que el nuevo PlayStation Plus y el primer servicio de transmisión de juegos de consola con PlayStation Now llegarán oficialmente en junio de 2022. Tras meses de filtraciones, por fin podemos contarte todos los detalles como precio, servicios y ventajas de cada nuevo plan para suscriptores de PS4 y PS5.

El servicio más básico es el PlayStation Plus Essential, que ofrece los mismos beneficios que obtienen actualmente los miembros de PlayStation Plus, como dos juegos mensuales descargables, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube para juegos guardados, acceso al multijugador online.

El precio de PlayStation Plus Essential sigue siendo el mismo que el precio actual de PlayStation Plus.

Latinoamérica - $6.99 mensuales / $16.99 trimestrales / $39.99 anuales

Estados Unidos - USD 9,99 mensuales/USD 24,99 trimestrales/USD 59,99 anuales

Europa - EUR 8,99 mensuales/EUR 24,99 trimestrales/EUR 59,99 anuales

Reino Unido - GBP 6,99 mensuales/GBP 19,99 trimestrales /GBP 49,99 anuales

Japón - JPY 850 mensuales/JPY 2150 trimestrales/JPY 5143 anuales

Por su parte, PlayStation Plus Extra ofrece todos los beneficios del nivel Essential, agrega un catálogo de hasta 400 de juegos para PS4 y PS5, incluidos éxitos de taquilla del catálogo de PlayStation Studios y socios externos.

Precios del PlayStation Plus Extra

Latinoamérica - $10.49 mensuales / $27.99 trimestrales / $66.99 anuales

Estados Unidos - USD 14,99 mensuales/USD 39,99 trimestrales/USD 99,99 anuales

Europa - EUR 13,99 mensuales/EUR 39,99 trimestrales/EUR 99,99 anuales

Reino Unido - GBP 10,99 mensuales/GBP 31,99 trimestrales/GBP 83,99 anuales

Japón - JPY 1300 mensuales/JPY 3600 trimestrales/JPY 8600 anuales

Por último, PlayStation Plus Premium ofrece todos los beneficios de los niveles Essential y Extra y agrega hasta 340 juegos adicionales, incluido los juegos de PS3 disponibles a través de la nube y un catálogo de clásicos, disponibles en las opciones de transmisión y descarga, de las generaciones de la PlayStation original, PS2 y PSP

También brinda acceso a transmisión en la nube para juegos de la PlayStation original, PS2, PSP y PS4 que se ofrecen en los niveles Extra y Premium en los mercados donde PlayStation Now está disponible actualmente. Los usuarios pueden transmitir los juegos mediante consolas PS4, PS5 y en PC.

En este nivel, también se ofrecerán versiones de prueba de juego con tiempo limitado, de modo que los usuarios puedan probar juegos seleccionados antes de comprarlos.

Precios de PlayStation Plus Premium

Estados Unidos - USD 17,99 mensuales/USD 49,99 trimestrales/USD 119,99 anuales

Europa - EUR 16,99 mensuales/EUR 49,99 trimestrales/EUR 119,99 anuales

Reino Unido - GBP 13,49 mensuales/GBP 39,99 trimestrales/GBP 99,99 anuales

Japón - JPY 1550 mensuales/JPY 4300 trimestrales/JPY 10 250 anuales

En el caso de los mercados sin servicios de transmisión en la nube, PlayStation Plus Deluxe se ofrecerá a un precio más bajo en comparación con Premium, e incluye un catálogo de juegos clásicos de las generaciones de la PlayStation original, PS2 y PSP para descargar y jugar, junto con versiones de prueba de juegos por tiempo limitado. También se incluyen beneficios de los niveles Essential y Extra. Los precios locales variarán según el mercado.

Precios de PlayStation Deluxe

Latinoamérica - $11.99 mensuales / $31.99 trimestrales / $76.99 anuales

En el lanzamiento del nuevo PS Plus, Sony planea incluir títulos como Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 y Returnal.

Cuando se lance el nuevo servicio PlayStation Plus, PlayStation Now pasará a la nueva oferta de PlayStation Plus y ya no estará disponible como servicio independiente. Los usuarios de PlayStation Now migrarán a PlayStation Plus Premium sin aumentar sus tarifas de suscripción actuales en el momento del lanzamiento.

La nueva oferta de PlayStation Plus llegará por fases a la región. Durante el trascurso de junio, Sony comenzará el lanzamiento en Asia, seguido de América del Norte, Europa y el resto de los países donde se ofrece PlayStation Plus.

