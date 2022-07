Siguen las ofertas en la tienda de PlayStation. Varios títulos en formato digital para PS5 y PS4 están disponibles hasta mañana, 20 de julio de 2022, con descuentos que superan el 80%. No dejes pasar la oportunidad, porque aquí te contamos cuáles son los juegos más atractivos para que tengas tardes llenas de emoción con tu consola.

Arranquemos con Ace Combat 7: Skies Unknown y Jojo’s Bizarre Adventure: Eyes of Heaven Bundle, ambos con el 85% de descuentos, es decir, 8.99 dólares cada uno.

Con 80% de descuento, podrás encontrar en el catálogo juegos como The Crew 2 Standard Edition (9.99 dólares), Watch Dog 2 (9.99 dólares), Metal Gear Solid V: The Definitive Experience (3.99 dólares) y Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood (3.99 dólares).

Otras menciones honrosas son Assassin’s Creed Syndicate a 8.99 dólares (70% de descuento), Battlefield 4: Premium Edition a 9.99 dólares (75% de descuento), Resident Evil 6 a 7.99 dólares (60% de descuento) y el paquete de la saga Metro a 14.99 dólares (75% de descuento).

Puedes ver todo el catálogo de la promoción en este enlace.

PLAYSTATION | Cómo comprar juegos en PS Store

Recuerda que puedes navegar por el contenido de PlayStation Store y realizar compras en tus consolas de PlayStation, ya sea online o en la PlayStation App.

Si tienes una PS4, deberás acudir a PS Store desde la pantalla de inicio y desplazarte hacia abajo en el menú lateral para buscar por tipo de contenido. Para comprar, selecciona tu contenido > Agregar al carrito y completa el flujo de compra. Para descargar, selecciona el juego que compraste en PlayStation Store o tu Biblioteca de juegos y, luego, selecciona Descargar.

En caso de una PS5, ve a la página de Juegos y selecciona PlayStation Store para comprar juegos digitales para la consola PS5. Haz una búsqueda o desplázate para encontrar el contenido. Para realizar una compra, selecciona el precio, acepta los términos y, luego, selecciona Encargar y pagar. Para descargar, selecciona el juego que compraste en PlayStation Store o Biblioteca de juegos y, luego, selecciona Descargar. Encontrarás los juegos que has comprado en tu página Juegos y en tu Biblioteca de juegos. Ingresa aquí al enlace para comprar los juegos en oferta.

