Nada como los clásicos para jugar a tus anchas en PlayStation 4 y PS5. Actualmente, la PS Store de Sony lanzó una campaña de juegos remasterizados y retro con hasta el 75% de descuento. Te dejamos algunas sugerencias y hasta cuándo podrás hacer la descarga en tu consola.

Arranquemos con un clásico. God of War III Remastered está disponible a mitad de precio por 9.99 dólares. A un precio parecido tenemos Max Payne a 8.99 dólares (44% de descuento) y Crysis Remastered a 9.89 dólares (67% de descuento). Ghostbusters: The Video Games Remastered también tiene un precio atractivo por 7.49 dólares (75% de descuento), así como Batman: Return to Arkham a 4.99 dólares (75% de descuento).

Cómo olvidar el clásico de Rockstar Games con Bully a 8.99 dólares (40% de descuento) y The Last of Us: Left Behind Stand Alone a mitad de precio por 4.99 dólares. Final Fantasy VII merce una oportunidad al estar a 7.99 dólares, así como Bioshock Remastered que está al mismo precio.

Puedes revisar todos los descuentos de esta promoción en el siguiente enlace. Estarán disponibles hasta el 22 de marzo de 2023.

PLAYSTATION | Cómo comprar juegos en PS Store

Recuerda que puedes navegar por el contenido de PlayStation Store y realizar compras en tus consolas de PlayStation, ya sea online o en la PlayStation App.

Si tienes una PS4, deberás acudir a PS Store desde la pantalla de inicio y desplazarte hacia abajo en el menú lateral para buscar por tipo de contenido. Para comprar, selecciona tu contenido > Agregar al carrito y completa el flujo de compra. Para descargar, selecciona el juego que compraste en PlayStation Store o tu Biblioteca de juegos y, luego, selecciona Descargar.

En caso de una PS5, ve a la página de Juegos y selecciona PlayStation Store para comprar juegos digitales para la consola PS5. Haz una búsqueda o desplázate para encontrar el contenido. Para realizar una compra, selecciona el precio, acepta los términos y, luego, selecciona Encargar y pagar. Para descargar, selecciona el juego que compraste en PlayStation Store o Biblioteca de juegos y, luego, selecciona Descargar. Encontrarás los juegos que has comprado en tu página Juegos y en tu Biblioteca de juegos. Ingresa aquí al enlace para comprar los juegos en oferta.

