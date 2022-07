PlayStation Store, la tienda virtual para las consolas PS4 y PS5, arrancó la campaña de medio año con ofertas que permitirán el ahorro de hasta más del 80% de descuento. La comunidad tendrá hasta el 17 de agosto. Te contamos cuáles son los juegos más interesantes y cuál es el proceso para que hagas la adquisición sin problemas ni enredos con tu tarjeta bancaria.

WWE 2K22 para PS4 y PS5, por ejemplo, tiene un descuento del 35%, por lo que pagarás 38.99 y 45.49 dólares, respectivamente. Call Of Duty: Vanguard - Lote Multigeneración sale a mitad de precio por 34.99 dólares, al igual que GTA V - Edición Premium (14.99 dólares), God of War (9.99 dólares), Call of Duty: Black Ops Cold War (34.99 dólares), Ghostwire (29.99 dólares) y It Takes Two (19.99 dólares).

Otras ofertas interesantes son Batman: Arkham Collection a 8.99 dólares (85% de descuento), Far Cry 6 a 26.99 dólares (55% de descuento), Red Dead Redemption 2 a 23.99 dólares (60% de descuento), Star Wars Jedi: La Orden Caída a 9.99 dólares (75% de descuento), GTA: The Trilogy a 38.99 dólares (35% de descuento) y ARK: Survival Evolved a 9.89 dólares (67% de descuento).

Puedes revisar todos los descuentos de esta promoción en el siguiente enlace.

PLAYSTATION | Cómo comprar juegos en PS Store

Recuerda que puedes navegar por el contenido de PlayStation Store y realizar compras en tus consolas de PlayStation, ya sea online o en la PlayStation App.

Si tienes una PS4, deberás acudir a PS Store desde la pantalla de inicio y desplazarte hacia abajo en el menú lateral para buscar por tipo de contenido. Para comprar, selecciona tu contenido > Agregar al carrito y completa el flujo de compra. Para descargar, selecciona el juego que compraste en PlayStation Store o tu Biblioteca de juegos y, luego, selecciona Descargar.

En caso de una PS5, ve a la página de Juegos y selecciona PlayStation Store para comprar juegos digitales para la consola PS5. Haz una búsqueda o desplázate para encontrar el contenido. Para realizar una compra, selecciona el precio, acepta los términos y, luego, selecciona Encargar y pagar. Para descargar, selecciona el juego que compraste en PlayStation Store o Biblioteca de juegos y, luego, selecciona Descargar. Encontrarás los juegos que has comprado en tu página Juegos y en tu Biblioteca de juegos. Ingresa aquí al enlace para comprar los juegos en oferta.

