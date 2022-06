Las ofertas de videojuegos en PS5 y PS4 están a la orden del día. Ya hemos compartido una nutrida lista de los descuentos disponibles actualmente hasta inicios de julio. Ahora, es el turno de revisar los paquetes o elementos que te dan cierta ventaja en tus partidas.

Sony ha pensando en esos jugadores que buscan darle un plus a sus videojuegos de PlayStation 4 y PS5, por lo que la comunidad tiene hasta el 6 de julio para ahorrar hasta el 50% en elementos a través del evento “Sube de nivel”.

Entre los más vendidos en PS Store, tenemos el complemento Marvel’s Spider-Man: The City That Never Sleeps por 12.49 dólares (50% de descuento), seguido por los personajes de Dragon Ball FighterZ, empezando por Broly, Janemba, Androide 17, Videl, Gogeta SS4 y Maestro Roshi, cada uno a 2.49 dólares (50% de descuento). El FighterZ Pass 3 también está con descuento con 9.99 dólares (50% de descuento).

Recuerda que puedes navegar por el contenido de PlayStation Store y realizar compras en tus consolas de PlayStation, ya sea online o en la PlayStation App.

Si tienes una PS4, deberás acudir a PS Store desde la pantalla de inicio y desplazarte hacia abajo en el menú lateral para buscar por tipo de contenido. Para comprar, selecciona tu contenido > Agregar al carrito y completa el flujo de compra. Para descargar, selecciona el juego que compraste en PlayStation Store o tu Biblioteca de juegos y, luego, selecciona Descargar.

En caso de una PS5, ve a la página de Juegos y selecciona PlayStation Store para comprar juegos digitales para la consola PS5. Haz una búsqueda o desplázate para encontrar el contenido. Para realizar una compra, selecciona el precio, acepta los términos y, luego, selecciona Encargar y pagar. Para descargar, selecciona el juego que compraste en PlayStation Store o Biblioteca de juegos y, luego, selecciona Descargar. Encontrarás los juegos que has comprado en tu página Juegos y en tu Biblioteca de juegos. Ingresa aquí al enlace para comprar los juegos en oferta.

PS STORE | Ofertas “Sube de nivel”

Sonic Mania: Encore DLC | Precio de la oferta: US$2.49. Precio original: US$4.99.

Warface: 500 kréditos | Precio de la oferta: US$4.24. Precio original: US$4.99.

DRAGON BALL XENOVERSE 2 - Extra Pass | Precio de la oferta: US$14.99. Precio original: US$29.99.

Dying Light – Lote de astronauta | Precio de la oferta: US$1.49. Precio original: US$2.99.

Dying Light - Lote Operaciones en la nieve | Precio de la oferta: US$0.99. Precio original: US$1.99.

Dying Light – Lote Van Crane | Precio de la oferta: US$1.49. Precio original: US$2.99.

RER2 - Episodio 4: Metamorfosis | Precio de la oferta: US$2.39. Precio original: US$5.99.

The Evil Within - The Assignment | Precio de la oferta: US$2.49. Precio original: US$4.99.

The Evil Within - The Consequence | Precio de la oferta: US$2.49. Precio original: US$4.99.

The Evil Within: The Executioner | Precio de la oferta: US$1.49. Precio original: US$2.99.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions: Pepe | Precio de la oferta: US$1.49. Precio original: US$2.99.

NTBSS: Paquete de entrenamiento de personaje maestro: Neji Hyuga | Precio de la oferta: US$1.99. Precio original: US$3.99.

NTBSS: Paquete de entrenamiento personaje maestro: Nagato (Transmigración) | Precio de la oferta: US$1.99. Precio original: US$3.99.

RER2 - Episodio 3: Juicio | Precio de la oferta: US$2.39. Precio original: US$5.99.

