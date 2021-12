The Game Awards 2021 se celebró el fin de semana y lo más probable es que estés con todas las ganas de jugar los principales títulos del evento. La tienda virtual de PlayStation, PS Store, está ofreciendo varios de estos juegos con descuentos de hasta 60%.

Ten en cuenta que los títulos de la lista pueden ser jugados sin problemas en la PlayStation 5 (PS5), debido a su tecnología de retrocompatibilidad. Si aún tienes tu consola PS4, igual podrás aprovechar los descuentos con lo mejor del catálogo de Sony.

Entre los títulos más vendidos para la campaña, PS Store destaca FIFA 22 (29.99 dólares para PS4 y 41.99 dólares para PS5), Chivalry 2 (26.79 dólares para PS4 y PS5), It Takes Two (24.79 dólares - juego ganador de The Game Awards), Resident Evil Village (29.99 dólares), Far Cry 6 (35.99 dólares) y Battlefield 2042 (40.19 dólares).

Echemos un vistazo a los demás juegos con descuento para que disfrutes el cierre del año con lo mejor de PlayStation.

Grand Theft Auto V - 14.99 dólares (-50%)

Doom Eternal Deluxe Edition - 29.69 dólares (-67%)

Assassins Creed Valhalla - 23.99 dólares (-60%)

Deathloop - 29.99 dólares (-50%)

Marvel’s Guardians of the Galaxy - 38.99 dólares (-35%)

Kena: Bridge of Spirits - 27.99 dólares (-30%)

Demon’s Souls - 39.89 dólares (-43%)

NBA 2K22 - 34.99 dólares (-50%)

Back 4 Blood - 41.99 dólares (-30%)

Puedes revisar la lista completa ingresando a este enlace.

PS PLUS | Juegos gratis para diciembre

Son tres los videojuegos que estarán disponibles para quienes tengan activa la suscripción a PlayStation Plus. Echemos un vistazo breve a cada título para que estés al tanto de lo que podrás descargar.

Godfall Challenger Edition (PS5 y PS4): juego de acción en tercera persona caracterizado por el combate melee y el looteo. Exclusivo en consolas para PlayStation, ahora dará el salto a PS Plus.

(PS5 y PS4): juego de acción en tercera persona caracterizado por el combate melee y el looteo. Exclusivo en consolas para PlayStation, ahora dará el salto a PS Plus. Mortal Shell (PS4): RPG de acción con elementos soulslike desarrollado por Cold Symmetry.

(PS4): RPG de acción con elementos soulslike desarrollado por Cold Symmetry. LEGO DC Super-Villains (PS4): aventura para toda edad donde los personajes de DC Comics son los protagonistas.

