Ubisoft anunció que traerá su suscripción a Ubisoft+ a las consolas PlayStation y Xbox en el futuro. El nuevo servicio cuenta con más de 100 juegos, incluyendo los últimos lanzamientos desde el primer día, juegos clásicos, ediciones premium, paquetes de contenido adicional y recompensas. Ubisoft+ está actualmente disponible en PC, Stadia y Amazon Luna.

Ubisoft informó que, a partir del 24 de mayo, la nueva suscripción de Ubisoft+ para PlayStation Plus llamada Ubisoft+ Classics se lanzará de forma continua. Ubisoft+ Classics en PlayStation es una selección curada de juegos populares que incluyen los más vendidos Assassin’s Creed Valhalla, Tom Clancy’s The Division y For Honor, así como Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Far Cry 4, STEEP, South Park: The Fractured but Whole, The Crew 2, Trials Rising, Watch Dogs y Werewolves Within. Lanzado con hasta 27 títulos, el catálogo de Ubisoft+ Classics para PlayStation crecerá a más de 50 juegos a finales de 2022.

“Con Ubisoft+ Classics, estamos proporcionando a los jugadores de PlayStation otra forma de disfrutar de los juegos de Ubisoft en sus consolas”, explicó Chris Early, vicepresidente senior de asociaciones de Ubisoft. “Esto es solo el comienzo, ya que en última instancia pondremos Ubisoft+ a disposición de los propietarios de PlayStation a medida que continuamos construyendo nuestra visión y brindando a los jugadores más opciones para acceder a sus juegos favoritos, cuando y donde quiera que estén”.

Ubisoft+ Classics estará disponible con los niveles de suscripción PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium y contará con ediciones estándar de la desarrolladora. Ubisoft+ Classics estará disponible con PlayStation Plus el 24 de mayo en Asia (y el 2 de junio en Japón), el 13 de junio en América del Norte y del Sur y el 23 de junio en Europa.

