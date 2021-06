No pierdas tiempo. La tienda de PlayStation, PS Store, cuenta con varios descuentos para la comunidad de PS4 y PS5. Te contamos cómo hacer la compra con el descuento doble y así sacar provecho al catálogo.

Lo primero que deberás tener en cuenta es convertirte en suscriptor de PlayStation Plus y así obtener el descuento doble por juegos de la talla de Borderlands 3, Dragon Ball Z: Kakarot o God of War.

Aquí compartimos la lista de los juegos de PS4 y PS5 con descuento exclusivo hasta el 23 de junio. No pierdas la oportunidad y aprovecha el descuento para aumentar el contenido de tu biblioteca.

Read Dead Redemption 2: Edición Definitiva - 66 dólares

Borderland 3 Ultimate Edition - 74.99 dólares

Dragon Ball Z: Kakarot - 59.49 dólares

Mortal Kombat X - 12.39 dólares

Resident Evil 2 Deluxe Edition - 34.99 dólares

Metro Exodus Gold Edition - 42.24 dólares

Wolfenstein: The New Order - 13.99 dólares

Dragon Ball FighterZ - 63.79 dólares

World War Z - 19.49 dólares

DiRT Rally 2.0 - 18.89 dólares

PS5 | ¿Vale la pena comprar la consola?

La comunidad debería evaluar la necesidad de si solo con la PS5 es posible jugar determinados títulos de lanzamiento, así como tener una idea del catálogo exclusivo que llegará a mediano y largo plazo.

En otras palabras, el objetivo de comprar una PS5 debería ser la experiencia que ofrecen las nuevas tecnologías desarrolladas específicamente para la consola.

Siguiendo esta idea, la Sony no ha cubierto sustantivamente estos aspectos con la PS5. Aún no hay títulos exclusivos suficientes para sentir la necesidad de comprar la consola. Además, las desarrolladoras aún siguen sacando juegos compatibles para PS4 y PS5 (Spider-Man: Miles Morales, Resident Evil Village, entre otros), por lo que no hay urgencia en comprar la PS5.

