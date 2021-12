¡Llegó la hora de invertir en tu diversión! Los jugadores de PlayStation 4 y PS5 pueden disfrutar de las ofertas por fiestas en PS Store, la tienda online de Sony. Hasta el 19 de enero de 2022, la comunidad gamer podrá obtener descuentos de hasta un 75%.

Hay que tener en cuenta que los títulos de PS4 funcionan en PS5 debido a la retrocompatibilidad. Sony ha hecho que el hardware de la consola de nueva generación cargue los títulos más rápidos y mejore la calidad gráfica.

Los principales atractivos varían en todos los géneros. Por ejemplo, FIFA 22 para PS4 está a 23.99 dólares (60% de descuento), Cuphead a 13.99 dólares (30% de descuento), Injustice 2 - Versión Estándar a 2.99 dólares (85% de descuento), Mortal Kombat XL a 3.99 dólares (80% de descuento), Call of Duty Vanguard a 38.99 dólares (35% de descuento) y Spider-Man: Miles Morales a 29.99 dólares (40% de descuento).

También hay cosas interesantes como It Takes Two a 19.99 dólares (50% de descuento), Doom Eternal a 14.99 dólares (75% de descuento), Assassin’s Creed Odyssey a 14.99 dólares (75% de descuento) y Sekiro Shadow Die Twice a 29.99 dólares (50% de descuento).

Aquí compartimos el enlace para que puedas aprovechar los descuentos de PlayStation Store. Recuerda que solo tienes hasta el 19 de enero del próximo año para que tengas todos tus títulos en la Biblioteca.

PS4 | Hackean la consola de Sony

Hasta que llegó el momento más crítico para la PlayStation de Sony. Tres hackers lograron piratear la consola PS4 y PS4 Pro a través de un exploit que permitirá ejecutar aplicaciones y copias no autorizadas de videojuegos.

El jailbreak, bautizado como “pOOBs4″, fue diseñado por los desarrolladores SpecterDev, ChendoChap y Znullptr, a pesar de que la vulnerabilidad fue descubierta por Sleirgoevy.

La ejecución del jailbreak requiere que la PS4 tenga tenga acceso a Internet, además de una memoria USB conectada donde hay cargado un archivo especial. Una vez abierto, se puede instalar herramientas para modificar la consola, como Mira Project o GoldHEN homebrew enabler.

