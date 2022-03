Sony Entertainment ha tomado cartas en el asunto para competir contra la nueva plataforma de Xbox. La compañía japonesa anunció que combinará los servicios PlayStation Plus y PlayStation Now en una nueva y renovada membresía de PlayStation Plus. Te contamos en qué consiste este cambio que beneficiará a los propietarios de PS4 y PS5.

El proyecto que Sony venía trabajando desde hace meses, conocido por el nombre en clave “Spartacus”, consistirá en tres niveles diferentes que combinan PlayStation Plus y PlayStation Now. Los niveles descritos a través de PlayStation Blog son PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium.

Cada nivel de PlayStation Plus tiene un precio distinto: Essential a 10 dólares, Extra a 15 dólares y Premium a 18 dólares. Sony también está introduciendo opciones anuales por US$60, US$100 y US$120, respectivamente.

PLAYSTATION PLUS | Contenido de los nuevos niveles

Essential es lo mismo que PlayStation Plus en este momento, mientras que PlayStation Plus Extra agrega una biblioteca de títulos descargables de PS4 y PS5. Sony dice que algunos de los juegos disponibles en el servicio incluirán Death Stranding, Mortal Kombat 11, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Returnal, y se agregarán más títulos de compañías de juegos de terceros y PlayStation Studios a medida que pase el tiempo.

PlayStation Plus Premium agrega pruebas para juegos, así como transmisión en la nube para títulos de PS3 y una biblioteca selecta de juegos descargables de PS1, PS2 y PSP. Aún no se ha revelado una lista exacta de títulos, aunque Sony dice que este nivel abarca otros 340 juegos en total.

En declaraciones para GamesIndustry, el CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, indicó que Sony no tiene planes de lanzar nuevos juegos de PlayStation Studios directamente en el servicio. El nuevo servicio PlayStation Plus se lanzará en la segunda mitad de 2022.

