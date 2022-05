Hasta que llegó el momento. Sony dio a conocer cuáles serán los videojuegos que llegarán a los suscriptores de PlayStation Plus cuando renueven la plataforma. A través de PlayStation Blog, la compañía anunció la llegada de varios títulos nuevos con la actualización de PlayStation Plus, que combinará PlayStation Plus y PlayStation Now en una sola plataforma con múltiples niveles (Essential, Extra y Premium, cada uno de ellos con diferentes beneficios y accesos.

El servicio renovado incluye varios títulos de juegos clásicos de PlayStation, PSP y PS2 originales, así como PS3 a través de la transmisión en la nube. Sony comparte que algunos de los juegos clásicos que se agregan al servicio están disponibles para comprar por separado y disponibles para descargar y jugar en PS4 o PS5 sin suscribirse si ya los compró a través de las tiendas digitales de PlayStation o PS Vita.

Algunos de los juegos clásicos tendrán mejoras gráficas y mayor velocidad de cuadro en comparación con la experiencia original. Algunos juegos también tienen nuevos menús, lo que permite un mejor soporte para guardar.

PLAYSTATION | Lista completa de juegos clásicos de PlayStation, PS2 y PSP

Ape Escape

Hot Shots Golf

I.Q. Intelligent Qube

Jumping Flash!

Syphon Filter

Super Stardust Portable

Mr. Driller

Tekken 2

Worms World Party

Worms Armageddon

PLAYSTATION | Juegos remasterizados

Ape Escape 2

Arc The Lad: Twilight of the Spirits

Dark Cloud

Dark Cloud 2

FantaVision

Hot Shots Tennis

Jak II

Jak 3

Jak X: Combat Racing

Jak and Daxter: The Precursor Legacy

Rogue Galaxy

Siren

Wild Arms 3

Sony señala que se agregarán más juegos mensualmente, aunque la cantidad de títulos clásicos agregados variará según el mes. Sony también reveló que los suscriptores de PlayStation Plus Extra y Premium obtendrán acceso a Ubisoft+ Classics sin costo adicional, y se agregarán más juegos a lo largo del año.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.