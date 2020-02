Microsoft no juega al misterio y ofreció las especificaciones técnicas de su nueva consola Xbox Series X. Sony no sigue la corriente y mantiene oculto cualquier dato sobre la PlayStation 5. Un ‘game tester’, sin embargo, sería el responsable de compartir supuesta información sensible de PlayStation.

Si bien es cierto, un ‘game tester’ muchas veces no cuenta con la consola en su versión final. Debido a esto, no hay que adelantarnos a los resultados oficiales.

Recordemos que la GPU estaría compuesta por AMD, pero por lo que se ha publicado parece que no será ni RDNA ni RDNA 2, sino RDNA 1.5, unidad que sería modificada por la misma AMD para un mejor rendimiento en la consola. Además, la misma compañía mencionó que la PS5 de Sony contará con una GPU AMD Radeon ‘Navi’ a 7nm.

A continuación, te mostramos las especificaciones técnicas de la PS5 obtenidas en el ‘game tester’:

GPU RDNA 1.5 con 12,6 TFLOPS.

CPU AMD Zen 2 a 3,6 GHz.

22 GB de memoria total (18 GB GDDR6 y 4 GB DDR4).

SSD de 500 GB a 5500 MB/s máximo.

Cores dedicados para RT y 3D Audio.

Ancho de banda de 576 GB/s.

Al parecer, la PS5 de Sony será una potente consola que podrá correr títulos a resolución 4K y 60 FPS como lo prometió la compañía japonesa. La SSD ayudaría a la jugabilidad de los videojuegos con grandes mapas de mundo abierto, como también a reducir los tiempos de carga.

