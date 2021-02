¡Juegazo para PS5! “Ratchet & Clank: Rift Apart” ya tiene fecha de lanzamiento y así podrás reservarlo

Ratchet & Clank: Rift Apart es uno de los videojuegos más esperados para la consola PS5 de Sony. El título fue anunciado por todo lo alto en la presentación oficial de la consola de PlayStation y recién ahora nos enteramos para cuándo estará disponible.

Ratchet & Clank: Rift Apart es un videojuego de plataformas desarrollado por Insomniac Games y distribuido por Sony Interactive Entertainment. Su lanzamiento será exclusivo para PS5, por lo que se trata de una obra que sacará todo el potencial del nuevo hardware.

La fecha de lanzamiento de Ratchet & Clank: Rift Apart será el 11 de junio para PS5. La expectativa no es para menos al tratarse de la primera entrega de la franquicia después de cinco años, desde la publicación de Ratchet & Clank en 2016.

Hay que tener en cuenta de que Ratchet & Clank: Rift Apart es la secuela de Ratchet & Clank: Into the Nexus, el cual salió al mercado en 2013 para la PlayStation 3. La reserva tiene un precio de 69.99 dólares.

CLIC AQUÍ PARA RESERVAR EL TÍTULO RATCHET & CLANK: RIFT APART EN PLAYSTATION STORE

