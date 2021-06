Todos quieren una PS5 en el mercado. No es para menos, ya que supone un salto considerable de la PlayStation 4; sin embargo, la reventa y las pocas unidades disponibles hacen que la comunidad evalúe si es que vale la pena tanta intención.

La PS5 ya tiene más de seis meses en el mercado, por lo que ya podemos decir con certeza si es que debes seguir esperando para comprarte la consola de nueva generación o seguir esperando hasta que la pandemia de COVID-19 permita una mejor stock.

Según el portal Unocero, la comunidad debería evaluar la necesidad de si solo con la PS5 es posible jugar determinados títulos de lanzamiento, así como tener una idea del catálogo exclusivo que llegará a mediano y largo plazo.

En otras palabras, el objetivo de comprar una PS5 debería ser la experiencia que ofrecen las nuevas tecnologías desarrolladas específicamente para la consola.

Siguiendo esta idea, la Sony no ha cubierto sustantivamente estos aspectos con la PS5. Aún no hay títulos exclusivos suficientes para sentir la necesidad de comprar la consola. Además, las desarrolladoras aún siguen sacando juegos compatibles para PS4 y PS5 (Spider-Man: Miles Morales, Resident Evil Village, entre otros), por lo que no hay urgencia en comprar la PS5.

Lo más aconsejable es seguir esperando mientras bajan los precios de la PS5 y el catálogo exclusivo de la consola sea más contundente.

PLAYSTATION | Juegos gratis en junio

El primer título a destacar es Operation: Tango, en el que dos jugadores se convertirán en espías que deberán de trabajar juntos para superar varias misiones. Desarrollado por Clever Plays, estará disponible para PS5 y PS4.

El siguiente título es Star Wars: Squadrons, el cual está ambientado tras los sucesos del Episodio VI de la saga cinematográfica de George Lucas. Los jugadores podrán pilotar tanto naves Rebeldes como las del Imperio. El título podrá jugarse en las consolas PS5 y PS4

Finalmente, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown es la remasterización del título original lanzado en 2006 en PlayStation 3. El juego puede ejecutarse en las dos últimas consolas de PlayStation.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.