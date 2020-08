¿Pensando en comprar la PS5? Hay aspectos técnicos que deberás tomar en cuenta para visualizar todo el potencial gráfico en tu televisor. Si no tienes planes de desembolsar varios cientos de dólares por la gama de televisores que Sony anunció como “Ready for PS5”, te recomendamos saber un poco de las exigencias que la nueva PlayStation hará del panel de la TV.

Lo más básico que necesitas para instalar la PS5 en tu televisor es un puerto de entrada HDMI 2.0. A través de esta conexión, la consola podrá emitir el audio y video del sistema. El HDMI 2.0 es la versión estándar, por lo que viene en casi todos los televisores que soportan 4K.

Como la PS5 ofrecerá videojuegos en resolución 8K, hará falta en el panel del televisor el puerto HDMI 2.1, la versión más reciente del HDMI 2.0. Este nuevo puerto está disponible en todos los televisores que prometen la resolución 8K. Eso sí, no te preocupes en hacer la inversión, porque el HDMI 2.1 es compatible con su antecesor.

PS5 | ¿Vale la pena los 8K?

Ten en cuenta que no es necesario jugar en 8K para disfrutar la PS5 a plenitud. Durante el primer año de la consola en el mercado, los desarrolladores afinarán sus juegos para que los 8K sea el nuevo estándar en la industria. Eso demandará tiempo, por lo que recomendamos no hacer la inversión de buenas a primeras. La tecnología 8K aún es de nicho, por lo que no deberías tener problemas en jugar a 4K hasta cuando decidas dar el salto.

Entonces, si prefieres mantenerte en 4K para ahorrar varios cientos de dólares, te recomendamos echar un vistazo al rango dinámico del televisor, es decir, la calidad de los colores y contrastes del HDR (High Dynamic Range).

PS5 | Input lag

Por último, pero no menos importante, deberás considerar el input lag, que viene a ser la demora entre que presionas un botón hasta que la acción ocurra en la pantalla. Un alto grado de input lag hace que las partidas de juegos online sean un sufrimiento.

Cualquier cosa por debajo de 10 ms (microseconds) debe considerarse por encima de la media para un televisor. El editor de TechRadar, Matt Hanson, recomienda que busquemos televisores con “lo más cercano a 0 ms posible, aunque en realidad los televisores con 6 a 13 ms serían buenos”.