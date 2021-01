No hay nada peor que comprarse un juego de PlayStation 4 para luego enterarte que no es compatible con la nueva PS5. Resulta extraño que algo así suceda, luego de que Sony confirmara la retrocompatibilidad. Aún así, nunca está de más algo de información que la misma comunidad haya comprobado para no tirar tu dinero a la basura.

La página Backwards-compatible cuenta con un amplio catálogo de los juegos de PlayStation 4 que son compatibles con la PS5. A esta información se suma una ficha técnica del título, que incluye la resolución gráfica, el HDR, la de cuadros por segundo y si cuenta con una actualización para la nueva consola de Sony.

Al cierre de la presente nota, Backwards-compatible cuenta con una base de datos de 592 juegos de PS4 que son compatibles con la PS5. El buscador te permite filtrar tu búsqueda por actualización, ray tracing, exclusividad de Sony y demás parámetros.

Buscador del Backwards-compatible

En caso de que no encuentres un juego de PS4 que tú sepas que está disponible para la PS5, Backwards-compatible ofrece la opción de reportarlo para que sea añadido a la base de datos. ¡Así todos salen ganando!

La PS5 Standard tiene un precio recomendado de 499 dólares. La versión sin lector óptico está a 399 dólares.

PS5 | Los mejores televisores

Teniendo toda esta información, GameRadar hizo un lista de los televisores más adecuados para sacarle el jugo a la PS5.

Serie LG OLEDCX

Tamaños: 48, 55, 65 y 77 pulgadas (OLED48CX6, OLED55CX6,OLED65CX6, OLED77CX6) | Input lag: 13ms (1080/60) | Pantalla : OLED | Tasa de refresco: 120Hz | HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG | VRR: Sí | HDMI 2.1: Sí

Samsung QNQ70T / QEQ70T

Tamaños: 55, 65, 75 y 87 pulgadas (QN55Q70T, QN65Q70T, QN75Q70T, QN85Q70T) | Input lag: 20ms (1080/60) con Game Motion Plus | Pantalla: QLED | Tasa de refresco: 120Hz | HDR: HDR10+, HDR10, HLG | VRR: Sí | HDMI 2.1: Sí

LG Nano90 Nanocell LED

Tamaños: 55, 65 y 75 pulgadas (55NANO906, 65NANO906, 75NANO906) | Input lag: 17ms (1080/60) | Pantalla: LED | Tasa de refresco: 120Hz | HDR: DolbyVision, HDR10, HLG | VRR: Sí | HDMI 2.1: Sí

Sony X900H / XH90

Tamaños: 55, 65, 75 y 85 pulgadas (KD-55XH9005, KD-65XH9005, KD-75XH9005, KD-85XH9005) | Input lag: 17ms (1080/60) | Pantalla: LED | Tasa de refresco: 120Hz | HDR: Dolby Vision, HDR10, HLG | VRR: Sí | HDMI 2.1: Sí

Vizio V Series 2020

Tamaños: 40, 43, 50, 55, 60, 65, 70 y 75 pulgadas (V405-H19, V435-H11, V505-H19, V555-H11, V585-H11, V605-H3, V655-H9, V705-H3, V755-H4) | Input lag: 10ms (1080/60) | Pantalla: LED | Tasa de refresco: 60Hz | HDR: Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG | VRR: No | HDMI 2.1: No

Samsung TU8000 / TU8500

Tamaños: 43, 55 y 65 pulgadas (UE43TU8500, UE55TU8500, UE65TU8500) | Input lag: 12ms (1080/60) | Pantalla: LED | Tasa de refresco: 60Hz | HDR: HDR10+, HDR10, HLG | VRR: No | HDMI 2.1: No

Panasonic TX-50HX800

Tamaños: 50, 58 y 65 pulgadas | Input lag: 10ms (1080/60) | Pantalla: LED | Tasa de refresco: 60Hz | HDR: Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG | VRR: No | HDMI 2.1: No

