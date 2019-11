Poco a poco nos vamos enterando del desarrollo de la PlayStation 5 y Xbox Scarlett. Lo última que ha trascendido es que la Samsung fabricará el disco SSD de PS5 o Xbox Scarlett, según representantes de la compañía surcoreana en un evento dedicado a la tecnología SSD en Tokio.

A pesar de que Samsung aseguró trabajar en un nuevo disco SSD NVMe (Non-Volatile Memory Express), no especificó sobre la consola que recibirá esta tecnología, pero un detalle en las imágenes de presentación muestran el DualShock 4, un mando que sería compatible con la PS5.

La unidad SSD de Samsung hará posible que los tiempos de carga sean menores y el encendido de la consola (sea PS5 o Xbox Scarlett) sea considerablemente más rápido.

No sabremos los componentes de ambas consolas hasta que sean lanzados al mercado. La PS5 estará disponible en Navidad de 2020. Xbox Scarlett, por su parte, no tiene fecha oficial de salida.

Presentación de Samsung sobre su tarjeta SSD (Samsung)

PS5 | ¿Será toda una revolución?

Sony anunció la PlayStation 5 para finales del próximo año. Muchos analistas asumen las nuevas características técnicas de la PS5 como una revolución en el mercado de las consolas. Lo cierto es que el término exacto es “evolución” y no “revolución”, según explicó Danny Weinbaum, director del título Eastshade.

“Muchos juegos ya tienen todo lo que necesitan en la memoria, por lo que no afectaría mucho en este ámbito, pero será útil para los títulos de grandes mundos abiertos que requieren una constante transmisión de contenidos y assets”, dijo en una entrevista para GamingBolt.

“Creo que la adición del SSD realmente no afectará mucho el rendimiento general de un título. Principalmente reducirá los tiempos de carga. Realmente no cambiará mucho. Supongo que permitirá más objetos en la pantalla. Otra vez, creo que será una evolución, no una revolución”, agregó.