El coronavirus ha frenado la producción de tecnología, pero Sony afirma que esto no retrasará la venta de la PlayStation 5. En diciembre de este año llegarán las consolas a las tiendas de todo el mundo para que los gamers por fin vivan la experiencia de la next gen.

Los rumores indican que se lanzará un tiraje inicial limitado debido a las complicaciones con la producción de tecnología. No obstante, en abril anunciaron que pondrían a la venta unas 6 millones de unidades.

Según reporta el medio Nikkei, la decisión ha cambiado y ahora planean fabricar 9 millones de PS5. Fue el medio Bloomerg que reportó en abril que Sony tenía en mente solo 5 o 6 millones de consolas. Esto representa un incremento del 33% con respecto a la cifra inicial.

Por supuesto, estos números se han puesto en duda debido a que no solo se trata de consolas sino de otros accesorios que prometieron en su reciente conferencia. Con esto se entiende que tendrán que producir 9 millones de DualSense, el nuevo mando de la PS5.

PS5: desarrolladores de Bugsnax comentan sobre la sensibilidad del DualSense

Muchos tienen una idea de lo que será capaz el DualSense, el periférico de la PS5. Sin embargo, siempre hay nueva información que sorprende a los gamer que esperan al lanzamiento de la consola de Sony.

El estudio Young Horses, responsables de Bugsnax, uno de los juegos anunciados para PS5, detalló las ventajas del próximo periférico que saldrá al mercado a fines de 2020.

Según Phil Tibitoski, responsable de Bugsnax y Octodad, habló sobre la sensibilidad del mando de la PS5 en una entrevista para IGN.

“Anteriormente, en casi cualquier consola que tiene vibración o retumbar, es una genial característica que a veces puede hacer que todo sea más inmersivo, pero no he sentido nada tan complejo y sensible como la respuesta háptica del DualSense”, señaló.

El mando de la PS5 será capaz de hacer que los usuarios puedan experimentar las texturas del ambiente en el que se desarrolla la trama. “Hay clima en nuestro juego, si hay una tormenta eléctrica y cosas de ese tipo, puedes sentir de dónde viene el sonido a través de la vibración”, agregó.