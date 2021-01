El popular juego The Last of Us cerró su historia con la publicación del juego de PlayStation 4. Ellie cobre venganza por la muerte de Joel y se dedicó a criar a su hijo en una alejada granja junto a su pareja.

Por supuesto, Sony no dejará ir a la gallina de huevos de oro así de fácil. Por este motivo, trabaja en la producción de una serie basada en este universo post-apocalíptico; así como también han anunciado que hasta otros siete franquicias de PlayStation darán el salto a la pantalla chica.

The Last of Us es el proyecto más avanzado hasta el momento pero se ha tomado con algunos percances como haber pedido al director del primer episodio. Johan Renck iba a ser el encargado del capítulo piloto.

Entre sus trabajos más destacados está la serie Chernobyl, en donde participó en varios episodios y fue galardonado con un Emmy. El medio The Hollywood Reporter explicó que se retiró el director por problemas con su calendario.

Johan Renck ("Chernobyl") ganó en Mejor dirección de serie limitada. (Foto: AFP)

¿Quién reemplazará a Johan Renck como director de la serie The Last of Us?

El medio mencionado, reporta que HBO ha elegido al director ruso Kantemir Balagov, quien ha trabajado en títulos como Una Gran Mujer, película que le llevó a ganar el premio a mejor director en el Festival de Cannes 2019.

Por lo pronto, se desconoce la trama de la serie The Last of Us. Posiblemente se centre en personajes secundarios, inclusive podría tratarse de una producción muy parecida a The Walking Dead, en donde se cuentan historias de muchos sobrevivientes que eventualmente terminan cruzando caminos.

