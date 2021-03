En 2021, se han anunciado varios juegos de PS5 y Xbox series X de personajes famosos de ficción. Hace solo días se confirmó el desarrollo de un título de Indiana Jones a manos de Bethesda; por otro lado, Sherlock Holmes también contará su propio triple A desarrollado por Frogwares.

Este último se treta de un juego de ventura y acción en donde primará la investigación de crímenes. Por lo pronto, no se ha confirmado la fecha oficial de estreno pero sí las plataformas en donde estará disponible: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X y PC.

El medio IGN tuvo acceso al primer tráiler oficial del gameplay o jugabilidad. Se ve a una versión joven de Sherlock Holmes que explora una isla mediterránea del siglo XIX. Podemos recopilar pistas para conectar ideas y también luchar contra los criminales de la ciudad.

Según lo revelado por el medio, podrás disfrazarte y meterte en diferentes situaciones que te darán un mayor conocimiento del crimen a investigar. Pero descuida, también puedes sacar armas e ir a los golpes para sacarte de encima a tus enemigos.

“Antes de convertirse en el mejor detective del mundo, Sherlock Holmes era un formidable rebelde con ganas de probar su valía. Cuando la antigua herida de la muerte de su madre le obliga a regresar a la costa del Mediterráneo donde murió, parece que se le presenta la oportunidad perfecta para ello. Pero bajo la apariencia urbana y vibrante de la isla, el pulso de la vida entona un ritmo ominoso. El crimen, la corrupción, un retorcido sentido de la justicia y la moralidad... estos son sólo algunos de los escollos con los que Sherlock se topará en su búsqueda de la verdad”, se lee en la descripción del título.

Fortnite traería a Rambo según estas nuevas pistas

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.

La Temporada 6 de Fortnite ya está en marcha y parece prometedora. El skin de Lara Croft llegó a través del Pase de Batalla y ahora la comunidad cree que Rambo será el próximo cazador en llegar al Battle Royale.

Recordemos que el lanzamiento de Fortnite Season 6 estuvo marcado por la presentación de The Foundation, que estabilizó el Zero Point. Sin embargo, antes de que The Foundation pudiera sellar el Zero Point, el reactor inestable envió un pulso masivo a través de la isla, convirtiéndola en un escenario primitivo.

Resulta difícil suponer si Rambo se incluirá en la Temporada 6 de Fortnite. La teoría se basa en la similitud entre la portada de Jonesy ajustándose la bincha con la misma pose que hace John Rambo en la película First Blood.

Otro detalle que hace recordar a Rambo es el uso de arcos y flechas, algo que se ha vuelto frecuente en la Temporada 6. Además, el mapa cuenta con tantas selvas y vegetación que recuerdan los escenarios de las películas de Rambo en Vietnam.

Epic Games no se ha pronunciado al respecto, por lo que la comunidad seguirá sospechando sobre la futura colaboración con Rambo hasta un próximo aviso.