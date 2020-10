Sony está más activo que nunca. Recientemente, la empresa compartió un video en donde desarman una PlayStation 5 para exponer los componentes del hardware; por otro lado, la empresa compartió hace unas semanas los juegos de lanzamiento y el precio y fecha de venta.

La consola PS5 llegará a todas las tiendas físicas el 19 de noviembre de este año, mientras que los usuarios japoneses podrán disfrutar del aparato el 12 de ese mes. Pese a que hay varios juegos de lanzamiento, algunos usuarios todavía desean terminar o rejugar algunos de sus títulos favoritos de PS4, pero ¿la PS5 tendrá retrocompatibilidad?

Sony afirma que su nueva consola sí contará con retrocompatibilidad con juegos de PS4 pero hay una lista preliminar de juegos que simplemente no llegarán a la nueva generación.

Juegos exclusivos de PS4

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man - Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

Por lo pronto, la empresa no ha explicado el motivo por el cual estos juegos no estarán disponibles en la nueva generación. Estos títulos tendrán una etiqueta especial en la tienda de la consola para que sepas que no funcionarán en la PS5.