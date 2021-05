¿Andas buscando tu PS5 a pesar del acoso de los revendedores? Lamentamos decirte que la situación no cambiará mucho en los próximos meses, porque fuentes de la compañía Sony adelantaron que la fabricación de consolas aún no podrá satisfacer la demanda del mercado.

La revista Bloomberg señaló que el stock de PS5 para 2022 se ha visto comprometido por la falta de suministros, un problema que viene afectando incluso a la competencia.

“No creo que la demanda vaya a bajar este año e incluso si aseguramos muchos más dispositivos y producimos muchas más unidades de PlayStation 5 el próximo año, nuestra oferta seguiría sin poder alcanzar la demanda”, explicó el director de finanzas de Sony, Hiroki Totoki.

“Hemos vendido más de 100 millones de unidades de PlayStation 4 y, teniendo en cuenta nuestra cuota de mercado y nuestra reputación, no puedo imaginar la demanda cayendo fácilmente”, agregó.

Mientras tanto, los revendedores aprovechan la falta de stock para comercializar las consolas PS5 al doble o casi el triple del precio original. Hay grupos en Internet dedicados a avisar el stock de las consolas en distintas cadenas, por lo que necesitarás algo más de esfuerzo para hacerte con la máquina.

PS5 | Juegos gratis para mayo

Los juegos gratis para los usuarios de PS Plus son Battlefield V, Wreckfest: Drive Hard, Die Last, Stranded Deep y Waves Out! Te en cuenta que todos estos títulos están disponibles para la nueva consola PS5, debido a su tecnología de retrocompatibilidad. En el caso de PS4, solo Wreckfest es exclusivo para la nueva consola de Sony.

Battlefield V es uno de los más grandes juegos de la franquicia, en el que los jugadores revivirán la acción de la Segunda Guerra Mundial. Ofrece tanto el modo compaña como cooperativo y multijugador.

En el caso de Wreckfest, el título exclusivo para PS5, los jugadores participarán del mítico Destruction Derby. El juego es un simulador de conducción en el que deberás sobrevivir a las más duras batallas. No tengas piedad con tus rivales.

