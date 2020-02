PS5: Sony anunció que no se presentará en la GDC 2020 debido al brote del coronavirus.

La GDC (Game Developers Conference) del presente año tiene unas muy importantes bajas. Sony y Facebook mencionaron que no se presentarán en la conferencia a causa del coronavirus. De este modo, la PlayStation 5 no estará presente en el popular evento.

“Nuestra preocupación por la salud y la seguridad de nuestros empleados, la de nuestros socios de desarrollo y la de la comunidad de la GDC hacen que en Facebook hayamos tomado la decisión de no asistir a la Game Developer Conference de este año debido al reciente riesgo para la salud pública que es el COVID-19”, mencionó un directivo de la red social. “Todavía tenemos planes de llevar a cabo emocionantes anuncios para el show a través de vídeos, Q&A y mucho más, y el plan es el de participar de forma remota en algunas reuniones a lo largo de la próxima semana”.

Debido a esto, Facebook no se presentará físicamente en el evento, pero si mandará información virtualmente, puesto que necesita brindar detalles sobre su nuevo proyecto ‘Oculus’.

Sony se manifestó para GamesIndustry con las siguientes palabras: “Hemos tomado la difícil decisión de cancelar nuestra participación en la Game Developers Conference debido a la creciente preocupación alrededor del coronavirus”, mencionaron sus portavoces. “Nos parece que es la mejor opción dada la situación relacionada con el virus y lo cambiantes que son las restricciones de viajes a nivel global. Estamos decepcionados por cancelar nuestra participación, pero la salud y la seguridad de nuestro equipo es la mayor de nuestras preocupaciones”.

Recordemos que Sony también anunció su ausencia en el E3 2020, uno de los eventos más importantes en el mundo gamer. Además, PAX East también no contará con la presencia de PlayStation, donde se esperaba ver algo más de ‘The Last of Us: 2’.