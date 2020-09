La apuesta de Microsoft es muy diferente a la de Sony. La Xbox Series X será la consola bandera de la marca verde pero se prepara el lanzamiento de una consola de menor precio y menores prestaciones con el nombre de Xbox Series S. PlayStation 5 prepara otra estrategia.

Sony, por su lado, lanzará también dos versiones de la PS5 pero ambas con la misma potencia. La única diferencia entre la PS5 Edición Estándar y Edición Digital es el lector de discos y la capacidad de memoria para almacenar juegos. La segunda versión costará 100 dólares menos.

Jim Ryan, el CEO De PlayStation, habló al respecto. A través de una entrevista concedida al medio AV Watch afirmó que contemplaron lanzar al mercado una versión de la PS5 con prestaciones técnicas menores, igual a la Xbox Series S.

Esta idea fue descartada por la compañía debido a que afirman que en el pasado este tipo de consolas de menor potencia no han sobresalido en ventas. Básicamente, el tiempo de vida de la consola de menores prestaciones tiene menor tiempo de vida y queda “obsoleta” a los pocos años.

“Claramente, el precio es un factor importante, respetamos a otras compañías y sus estrategias, sin embargo nos comprometemos y creemos en nuestra estrategia y en el efecto que tendrá. Algo que puede decirse en torno a este negocio, es que este tipo de consolas no ha funcionado bien antes, consideramos la opción y he visto a otros ejecutivos descubrir lo problemático que es esto. En base a nuestra investigación, está claro que los jugadores que compran una consola quieren usarla 4, 5, 6 y hasta 7 años, quieren creer que han comprado algo que llegará al futuro y no se quedará obsoleto en 2-3 años. Quieren tener fe en que, si compran una nueva TV, su consola actual soportará esa nueva TV 4K que están considerando comprar”. explicó Ryan.

Recordemos que la PlayStation 4 Pro se lanzó posteriormente a la PS4 estándar, al igual que la Slim. Estas consolas no se lanzaron al mercado en la misma fecha.