¡Reembolsos masivos en PS5! Sony devuelve el dinero a quienes compraron este juego

Una interesante política de reembolsos está llamando la atención entre los juegoadres de PS5. No se trata de nada negativo, tal como sucedió con Cyberpunk 2077 en PS4 y Xbox One, sino de algo que es beneficioso para quienes están suscritos a la plataforma PS Plus.

Cuando salió la PS5 al mercado en noviembre, el catálogo de juegos era reducio. Para combatir esto, Sony incluyó juegos gratuitos de PS5 en sus ofertas mensuales para los suscriptores de PS Plus. Así fue los dueños de la PS5 pudieron descargar Bugsnax, Worm Rumble y -más recientemente- Maneater.

Maneater salió en PS4 en mayo de 2020, pero recibió una actualización gratuita de próxima generación en PS5; además, puede comprarse como una versión dedicada de PS5.

Entonces, desde que se anunció que todos los jugadores de PS5 podrían descargar el juego de forma gratuita como parte de su suscripción a PS Plus, Sony ha comenzado a ofrecer reembolsos automáticos para aquellos que compraron Maneater digitalmente en la PS5.

“Como suscriptor de Playstation Plus, reembolsaremos el precio de compra de este producto en la billetera de la tienda de Playstation, ya que este es un juego mensual de Playstation Plus. Esto no afectará su capacidad para jugar, ya que no lo hemos eliminado de su biblioteca”, reza el comunicado de Sony para los dueños de PS5.

Este reembolso es raro y probablemente solo ocurra porque Maneater se lanzó recientemente en la PS5. Será interesante ver cómo PlayStation mantiene su juego gratuito mensual de PS5 en PS Plus mientras su catálogo de juegos sigue siendo relativamente pequeño.

PS5 vs. PS4

¿La PS4 tendrá un futuro ahora con el lanzamiento de la PS5, la nueva consola de Sony? Las cosas están complicadas. Hace un tiempo publicamos que la PS4 Pro y la PS4 Standard fueron listadas como “agotadas” en el sitio web PlayStation Direct. Ahora, tenemos más pistas sobre el devenir de estas consolas.

Mientras se espera que la PS5 y la PS4 convivan por unos buenos meses, la transición será inevitable y más aún si es que Sony cierra la producción de las consolas de la generación anterior. Al menos, esa es la impresión que ha dejado el comunicado de un retailer en Japón:

“Queridos clientes, debido a la decisión del fabricante de cesar la producción, los siguientes productos no estarán sujetos a nuevos stocks: PS4 500GB Glacier White, PS4 1TB Jet Black, PS4 1TB Glacier White, PS4 2TB Jet Black y PS4 Pro 1TB Glacier White”.