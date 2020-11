Normalmente, un juego triple A en PlayStation 4 y Xbox One suele costar 60 dólares. Lamentablemente, esta tendencia no se mantendrá en la siguiente generación de consolas.

Actualmente, los juegos más caros de PS5 y Xbox Series X tienen un precio de 79,99 dólares. Jim Ryan, el máximo responsable de PlayStation comentó al respecto y desmintió que en algún momento pensaron en incrementar mucho más el precio.

“Sí, sí la considero justa”, afirma Ryan sobre el precio final de los juegos en PS5 en una reciente entrevista con el medio The Telegraph.

“Si mides las horas de entretenimiento proporcionadas por un videojuego, como Demon’s Souls Remake, comparada a cualquier otra forma de entretenimiento, creo que es una comparación muy sencilla de hacer”, explica el directivo.

¿Este precio se mantendrá en el futuro? “No voy a hacer predicciones que pueda o no pueda ocurrir en el futuro” respondía Ryan sobre el caso. Por lo pronto solo hay un puñado de juegos a 79,99 dólares y no se sabe si las desarrolladoras mantendrán este precio.