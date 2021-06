¿Habrá que esperar un año para que Sony lance los nuevos periféricos de realidad virtual de PlayStation 5? La empresa seguirá apostando por esta tecnología pero Jim Ryan, CEO de PlayStation, declaró que todavía siguen trabajando en el desarrollo de un nuevo visor.

“Estamos a más de unos minutos del futuro de la VR. PlayStation cree en la VR. Sony cree en la VR, y definitivamente pensamos que en algún momento del futuro, la VR representará una parte significativa del entretenimiento interactivo.

¿Será este año? No; ¿Será el año que viene?; No ¿Pero llegará el algún momento? Creemos que sí. Y estamos muy contentos con toda la experiencia que hemos adquirido con PlayStation VR, y esperamos ver a donde nos llega eso en el futuro”, declaró el CEO de la compañía.

El medio Bloomberg reportó recientemente algunas de las características que tendrían estos nuevos visores; a su vez, anunció que posiblemente llegue al mercado a finales de 2022.

Se utilizaría la tecnología de pantalla OLED, desarrollada por Samsung y se expandiría la resolución a 4000 x 2040 píxeles, 2000 × 2040 píxeles para cada ojo. Podría mejorarse también la detección de los mandos también en esta versión.

PlayStation prepararía avances de God of War, Final Fantasy y otros juegos de PS5 en State of Play

Entertainment Software Association (ESA) no llegó a un acuerdo con Sony en 2019 y desde entonces PlayStation ha sido uno de los ausentes en el evento más importante de videojuegos.

Desde ese año, la empresa dio inicio a la presentación de diferentes directos en YouTube y Twitch al mismo estilo de Nintendo, los cuales llevan el nombre de State of Play. Allí se anuncian los juegos que se lanzarán en los siguientes meses, así como también de actualizaciones importantes de la consola.

Recordemos que el 12 de junio de 2020, se realizó el anuncio oficial de la consola PlayStation 5. Este año veríamos avances de los siguientes títulos más esperados de este aparato.

Pese a que God of War: Ragnarok se retrasó hasta 2022, sería uno de los títulos que presentarán un teaser y quizás confirme la fecha oficial de venta. Por otro lado, se espera un nuevo tráiler de Kena: Bridge of the Spirits.

The Last of Us 2 podría también anunciar su primer descargable. Además, Naughty Dog confirmó que trabaja en el remake del primer The Last of Us para la consola PlayStation 5.

En cuanto a los juegos de mundo abierto, se cree que veremos otro tráiler de Final Fantasy XVI y material extra de Elden Ring, juego creado por los mismos encargados de Dark Souls.

