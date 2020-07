Sony notificaría de esta manera los juegos que son compatibles para la PS4 y PS5

¿Cómo saber si un videojuego de PS4 es compatible con PS5? Imaginamos que habrá un aviso en las portadas o en la tienda online de PlayStation. Una filtración en Internet mostraría cómo sería esta última opción.

En un foro de Reddit, un usuario compartió una imagen de PlayStation Direct, en la que se observa la etiqueta “Compatible con PS5”. Este detalle informará que el juego en cuestión puede ser reproducido tanto en PS4 como en PS5 gracias a su sistema de retrocompatibilidad.

Se desconoce si la misma etiquetará aparecerá en las versiones físicas de los juegos de PlayStation 4. Esperemos que sea así para reducir la confusión y ampliar el catálogo de la PS5.

La PS5 fue anunciada oficialmente el pasado 11 de junio. La consola saldrá al mercado a fines de 2020. Sony no ha fijado el precio de venta.

PS5 | Spider-Man

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales es uno de los juegos más esperados para PS5. Las expectativas son altas e Insomniac Games sabe cómo alimentar la curiosidad de los jugadores. La desarrolladora anunció que el título tendrá una resolución de 4K y 60 FPS.

El anuncio de Insomiac fue hecha en Twitter. “Pasea por la ciudad como nunca antes en PS5 con un modo opcional de rendimiento 4K / 60 FPS”, reza el tuit.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales continuará en PS5 la historia del DLC The City That Never Sleeps, durante el cual Miles Morales es mordido por una araña genéticamente mejorada y adquiere poderes similares a los de Peter Parker.