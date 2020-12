¡PS5 al descubierto! Sony revela desde cuándo se estableció el precio de la PlayStation 5

El precio de la PS5 fue revelado en el PlayStation Showcase del 16 de septiembre. Ahora, todo el mundo sabe que la PS5 Standard (con lector óptico) cuesta 499 dólares, mientras la PS5 Digital (sin lector óptico) se vende por 399 dólares. ¿Pero desde cuándo Sony fijo estos precios?

De acuerdo con el CEO de PlayStation, Jim Ryan, los precios de las consolas PS5 fueron propuestos desde inicios de 2020. Incluso, la cifra se mantuvo durante la pandemia.

“Arreglamos nuestra línea de productos a fines de 2019. Nuestros precios predilectos se decidieron a principios de 2020, antes del confinamiento y determinamos qué es lo que queríamos. No, no, no cambió, fuimos capaces de lanzar PS5 a 399-499 dólares, con todo el potencial de la consola, al mismo precio de PS4 en 2013. Eso era importante para nosotros y estamos muy contentos de haber podido hacerlo. 399 nos funcionó muy bien y nos gustaría que ahora también pasara lo mismo”, señaló el ejecutivo de la PS5 para EDGE Magazine.

Hay que tener en cuenta que el precio sugerido por Sony actualmente no corresponde con la realidad, debido a las condiciones del mercado con la demanda hacia la alta. El valor de la PS5 podría estabilizarse y caer dentro de seis meses, aproximadamente.

La PS5 Standard pasará a tener un precio de 469 dólares después de seis meses de su lanzamiento (mayo de 2021) y bajará hasta 432 dólares para noviembre. Por su parte, la PS5 Digital -así como la PS4 Pro- tendrá un precio de 379 dólares a seis meses de su salida al mercado y alcanzará los 345 dólares en su primer aniversario, según estudio de Iprice.

PS5 | Error CE-108255-1

Hay varias maneras de solucionar el error CE-108255-1 en PS5. A continuación compartimos la solución que ofrece Sony en la página oficial de PlayStation Estados Unidos.

Si el error sucede al ejecutar el juego, borra el juego desde Ajustes > Almacenamiento y reinstala el juego.

Enchufa la PlayStation 5 desde el modo seguro (apaga por completo la consola y deja apretado el botón de encendido hasta que oigas un primer pitido y luego un segundo) y selecciona la opción “Reconstruye la base de datos”.

Si el error persiste, desde Ajustes > Sistema > Software de Sistema > Resetear PS5, e intenta instalar la aplicación de nuevo. Acuerdate de hacer una copia de seguridad.