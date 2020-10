La consola PlayStation 4 se lanzó al mercado en el 2013; tras siete años en venta, Sony anunció la venta de la PS5. A mediados de noviembre de este año, muchos gamers cambiarán su consola por una más potente, lo cual representa el cierre de un ciclo en la historia de las consolas de Sony.

Normalmente, cuando se realiza este cambio generacional, la empresa mantiene los lanzamientos en ambas consolas pero el soporte comienza a ser más pausado para la generación anterior.

A su vez, PS Plus comienza a darle más atención a la nueva consola y eventualmente los desarrolladores dejarán de lanzar títulos para la PS4. Por este motivo, Sony compartió un emotivo video, con el cual recordaremos todos esos buenos momentos que vivimos con la PlayStation 4.

Se trata de una compilación de todos los grandes juegos que se lanzaron en la plataforma anterior. Vemos títulos como ‘Knack’, ‘God of War’, ‘Killzone Shadow Fall’, ‘The Last of Us Part II’, entre otros.

El 12 de noviembre se pondrá a la venta la consola PlayStation 5 en JApón y el 19 de ese mes en el resto del mundo.